Туризм на Брестчине - самые популярные маршруты и уникальная научно-техническая программа

Одно из самых популярных туристических направлений в Беларуси - Брестский регион. Беловежскую пущу, к примеру, в минувшем году посетили более миллиона человек.

Активно приезжают и в Брестскую крепость. Здесь регулярно встречают не только туристов, но и представителей дипломатического корпуса иностранных государств.

Иван Красовский, зампредседателя Комитета экономики, начальник управления Брестского облисполкома:

"Буквально недавно входная группа Беловежской пущи значительно обновилась. Там модернизировалась инфраструктура. Появляются новые услуги, новые объекты. Про Брестскую крепость рассказывать, наверное, долго не стоит. Все прекрасно понимают важность этого исторического объекта, про актуальность мероприятий, которые там проходят, - это Вечный огонь, возложение, это дань памяти".

Брестская область показывает успехи и в инновациях. В регионе реализуется научно-техническая программа, которая финансирует эффективные разработки.

Николай Шешко, начальник научно-исследовательской части Брестского государственного технического университета:

"Отраслевая лаборатория - это промышленная песочница, где идеи могут апробироваться на живом оборудовании. И открыты две такие лаборатории: системы промышленной идентификации и научно-исследовательский центр в строительстве".

Положительная динамика и в экономике Бреста. Промышленное производство выросло на 6,5 %, сельское хозяйство - на 4,1 %. Транспортный сектор Брестского региона показывает рост в 7,3 %.