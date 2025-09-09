3.69 BYN
Уборочная-2025: в Витебской области намолотили 1 млн т зерна
Витебская область преодолела миллионный рубеж по намолоту зерна вместе с рапсом. Урожайность культур выше, чем в 2024 году. Это заслуга агрономической службы, комбайнеров, водителей.
Чествовали хлеборобов 9 сентября прямо в поле. Помощь северному региону оказали аграрии из других областей Беларуси. Это значительно ускорило процесс жатвы, ведь каждый погожий день был на счету. 100-тысячный намолот преодолели два района области - Витебский и Оршанский. Они традиционно находятся в лидерах.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
"Перебрасывали комбайны, чтобы как можно эффективнее использовать ту технику, которая у нас есть. Все выложились даже на 120 %. Условия были сложные, почвы везде разные. Все синхронизировано было и по технике, и по работе комбайнеров".
Аграриям северного региона осталось намолотить наиболее сложные участки. Задача - не только собрать до зернышка, но и сохранить золото белорусских полей.