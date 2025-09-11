В деревне Копище Минского района открылся один из крупнейших медицинских комплексов

Новый и значимый объект в системе здравоохранения Беларуси - в деревне Копище Минского района открылась поликлиника из двух зданий, где обслуживают взрослых и детей.

Комплекс рассчитан на 1330 посещений в день. Новая поликлиника одна из крупнейших в Беларуси, пристоличный регион активно развивается, в том числе и за счет демографического роста.

Учреждение здравоохранения оснащено новейшим медицинским оборудованием, в нем есть большая лаборатория. Кроме того здесь смогут проходить занятия у психологов, неврологов и других специалистов дети с особенностями развития со всего Минского района.

Гарик Барсамян, главврач Минской центральной районной клинической больницы, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Поликлиника находится на 10-м месте по мощности в Минском районе, 1330 посещений в смену. В Копище население постоянно растет, к 2029 году ожидаем, что здесь будут жить около 50 тыс. человек. В деревне будут 4 центра коллективного пользования: центр раннего вмешательства с сенсорной комнатой, о чем говорила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, то есть для детей с особенностями развития, также центр подростков, здоровья и молодежи, районный центр иммунопрофилактики и модельный центр для безопасности жизнедеятельности".

Гарик Барсамян, главврач Минской центральной районной клинической больницы, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

Светлана Гончарова, заместитель главного врача Минской центральной районной клинической больницы:

"На территории проживают и будут обслуживаться 8300 детей, из них 300 детей - до года. Обслуживать поликлиника будет детей из таких населенных пунктов, как Копище, Валерьяново, Солнечный, Боровая и Дроздово. Она будет оснащена рентгеном для детей и взрослых, ультразвуковой диагностикой, с помощью которой можно исследовать органы брюшной полости, щитовидной железы и сердца".

Светлана Гончарова, заместитель главного врача Минской центральной районной клинической больницы