В Полоцке перезахоронили останки жертв геноцида

В Полоцке перезахоронили останки более 1 тыс. мирных жителей, подпольщиков и красноармейцев, уничтоженных оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

Одно из наиболее масштабных захоронений в регионе было обнаружено в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Кровавые казни фашисты проводили в лесном массиве в нескольких километрах от города. В расстрелянных ямах найдены неопровержимые доказательства преступлений: оружейные гильзы и личные вещи погибших, большинство из которых - женщины и дети.

Павел Рудаков, ведущий научный сотрудник Музея боевой славы г. Полоцка:

"В нашем музее есть некоторые данные о судьбе мирных жителей Полоцка и Полоцкого района в период оккупации: свидетельские показания, опросы мирных жителей, справочные данные о количестве жертв среди мирного населения. Эти материалы мы передали прокуратуре".

Андрей Скурат, прокурор Витебской области:

"Предметы, которые были изъяты в ходе раскопок (броши, гребешки, женские украшения, пуговицы от гражданской одежды, детские игрушки), свидетельствуют о том, что это было именно мирное население. Мы уже начали работу в Оршанском и Рассонском районах. Там также есть костные останки, они уже подняты".