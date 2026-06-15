Школьники Минска могут ездить бесплатно в общественном транспорте круглый год

Бесплатный проезд для школьников Минска - круглый год, в том числе и летом. Льгота распространяется на наземный общественный транспорт в пределах города, а также на метро. Ученикам при себе необходимо иметь документ, который подтверждает обучение в учреждении образования.

Также право на бесплатный проезд имеют учащиеся 1-го, 2-го, а с 2025 года еще и 3-го курса колледжей столицы и Минского района. Однако только с 1 сентября до 30 июня.

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП "Минсктранс":

"Учащиеся 1-3 курса дневной формы обучения, которые обучаются на основе общего базового образования в учреждениях среднего специального образования г. Минска или Минского района Минской области могут ездить бесплатно в городском пассажирском транспорте в период с 1 сентября по 30 июня. Данное право реализуется на основании билета учащегося".

Вера Сморигина, учащаяся гимназии-колледжа искусств имени И. А. Ахремчика:

"Мы выступаем в Верхнем городе, на разных общественных мероприятиях, каждый раз наш большой коллектив добирается до многих мест на общественном транспорте. Это в первую очередь удобно, потому что общественный транспорт для нас бесплатен".

В Минской области бесплатный проезд для школьников действует только в период учебы - с 1 сентября до 30 июня.