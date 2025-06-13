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13 белорусов выступят на чемпионате Европы по фехтованию в Италии
В итальянской Генуе 14 июня стартует чемпионат Европы по фехтованию 2025 года, на котором в нейтральном статусе выступят белорусские спортсмены, сообщает БЕЛТА.
Всего на соревнования заявились более 450 спортсменов из 42 стран. Белорусскую команду в Италии представят 13 фехтовальщиков: семь парней и шесть девушек. Программу чемпионата Европы в субботу откроет женский турнир рапиристок, в котором будут представлены наши Варвара Шафоростова и Дарья Власова. Также 14 июня определятся призеры в мужской сабле, где примут участие Артур Галайденко, Степан Коваль и Сергей Кисель.
В воскресенье на дорожки выйдут представительницы фехтования на саблях, в том числе белоруски Екатерина Рогачевская и Яна Собаль. В этот же день состоятся соревнования шпажистов, где примет участие Дмитрий Рыкунов. Медали в женской шпаге будут разыграны 16 июня, за призы поборются наши Екатерина Пошернева и Александра Цурская. Также во вторник в Генуе выступят рапиристы Владимир Бутенко, Владислав Николаюк и Егор Рябцев.
Главным проверочным стартом перед континентальным форумом для белорусов стал чемпионат Союзного государства, который проходил в Минске с 27 мая по 3 июня. На домашнем турнире наши фехтовальщики завоевали две бронзовые награды: Сергей Кисель стал третьим в личном зачете саблистов, также третье место в командных соревнованиях занял мужской квартет шпажистов.