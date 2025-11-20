20 ноября 9 пловцов белорусской сборной представляли страну на Дефлимпийских играх

20 ноября на Дефлимпийских играх - главном старте четырехлетия для спортсменов с нарушением слуха - за награды боролись белорусские пловцы. Увы, на этот раз им не удалось добиться высоких результатов.

Белорусские легкоатлеты, завоевавшие на Дефлимпиаде уже 6 медалей, получили день отдыха.

9 пловцов представляют Беларусь, в том числе дефлимпийские чемпионки Оксана Петрушенко и Мария Рудько. Оксана 20 ноября выступила на дистанции 200 м комплексом.

Приехали в Токио из Минска и болельщики сборной Беларуси - к примеру, Владимир Котинев узнал, в какой гостинице проживают спортсмены, и приехал лично им высказать свои слова восхищения: "Я очень рад, что сюда приехал, счастлив всех встретить, я фанат спорта и Дефлимпиады. Я был на главном спортивном форуме четырехлетия в 2013 году в Болгарии, ту атмосферу я запомнил навсегда, здесь в Токио все еще масштабнее. Болеем за наших, у нас сильная команда, волевая, мы всегда с медалями. Я горжусь своей Родиной!"

На эмблеме Дефлимпиады изображена ладонь, раскрашенная в красный, синий, желтый и зеленый цвета. Они символизируют 4 региональные конфедерации: Азиатско-Тихоокеанскую конфедерацию спорта глухих, Европейскую, панамериканское объединение и конфедерацию спорта глухих Африки.

Также на логотипе расположен цветок сакуры как символ того, что новые цветы будущего расцветут, после того, как все больше и больше людей будут узнавать о Дефлимпиаде. А талисманом Игр стал журавлик Юрито.

Анна Суровец, серебряный призер Дефлимпийских игр - 2025 в прыжках в высоту:

"Я думаю, этот талисман, журавлик Юрито, подружится с нашим родным аистом. Привет, Беларусь, совсем скоро уже мы вернемся на родину с медалями!"

