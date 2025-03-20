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442 спортсмена стали стипендиатами Президентского спортивного клуба! Узнали, как они этого добились
В 2025 году стипендиатами Президентского спортивного клуба стали 442 человека. Это 249 спортсменов, которые представляют 38 видов спорта, а также паралимпийцы и дефлимпийцы, 70 тренеров-преподавателей и 122 молодых специалиста.
Каков залог успеха в спорте гребцов Глеба Демина и Ивана Козлова
В июле 2024 года в болгарском Пловдиве прошел заключительный день юниорского чемпионата мира по гребле. В финале была определена дистанция 1000 м.
На старт вышли в каноэ-двойке Иван Козлов и Глеб Демин. В один экипаж парни сели не так давно - попробовали работать в тандеме на первенстве страны. К финишу Иван и Глеб приплыли первыми и стали золотыми призерами, обогнав китайцев почти на 8 секунд.
Глеб Демин, чемпион мира - 2024 среди юниоров по гребле на каноэ:
"Словами не передать, как было сложно, но и одновременно это очень круто. Мы выигрывали уверенно, и когда я понял, что до финиша осталось метров пять, а мы первые, эти эмоции непередаваемы".
Как добавил чемпион мира - 2024 среди юниоров по гребле на каноэ Иван Козлов, чтобы был результат, все должно быть вместе - и дисциплина, и тренировки, и правильный подход, и питание, и поддержка от тренера в трудную минуту, потому что тренироваться по два раза каждый день психологически тяжело.
Тренер-преподаватель Гомельского государственного училища олимпийского резерва Дмитрий Пивовар рассказал, что Глеб сам по себе является легким и веселым, и это полная противоположность Ивану. Он же более рассудительный и серьезный. Наверное, этим и дополняют друг друга. Ваня не дает Глебу быть сильно рассеянным, а Глеб, наоборот, своей легкостью не позволяет Ване быть отягченным грузом ответственности.
Спустя месяц после чемпионата мира парни выиграли уже Игры доброй воли в Москве. Результаты ребят - пример настойчивости и упорства, желания достичь поставленных целей, поэтому и неудивительно, что Козлов и Демин попали в число стипендиатов Президентского спортивного клуба, а Иван стал уже им дважды.
Но, как говорится, без вложений ничего не получится, а вкладываться нужно и в питание, и в одежду, и в инвентарь. И если бы не было поддержки, то, признался Иван, было бы трудно. Он знает многих людей, которые занимались спортом до 18-20 лет и потом его бросали, потому что не услышали вовремя слов понимания от своих тренеров.
Дмитрий Пивовар:
"Поддержка необходима, потому что когда они выходят из возраста юниоров, уже оканчивают училище олимпийского резерва или среднеобразовательную школу и поступают в университет".
В случае Вани, который родился в Рогачеве, пришлось сменить город и приехать тренироваться в Гомель. Несмотря на все перспективы, он был еще ребенком, которому уже самому необходимо жить в чужом городе без моральной и финансовой поддержки родителей. Как ни крути, но мальчику надо хорошо поесть, приобрести средства восстановления, например, те же спортивные часы или экипировку.
"Молодые люди только вышли с юниорского возраста, следующая возрастная группа у них будет молодежная, куда входят 19-23-летние люди. В Беларуси высокая конкуренция среди молодежных групп. Для того чтобы адаптироваться в ней, необходим год-два, но мы растем, будем прогрессировать. Главное, чтобы обошлось без травм", - сказал Дмитрий Пивовар.
Вся жизнь Романа Читадзе - борьба
Роман Читадзе еще семь лет назад сам выходил на ковер и не любил проигрывать. Благодаря упорству и терпению выиграл медаль чемпионата Европы. Крест на карьере спортсмена поставила травма, но когда вся жизнь - это борьба, уйти из спорта просто невозможно. И Роман стал тренером в родном Могилевском училище олимпийского резерва.
Тяжелее работать тренером, поскольку переживаешь не только за себя, а за всех учеников. Каждому стараешься помочь, к каждому ищешь индивидуальный подход. С самим собой было проще.
Тренер признался, что мечтает воспитать спортсмена, который когда-нибудь выиграет олимпийскую медаль. Но сейчас для него главная задача - довести до взрослого спорта ребят, чтобы каждый из них тоже мог сказать: борьба - это жизнь.
Ученики у Романа старательные, ведь отбирают лучших ребят, и даже если кто-то приходит более слабый, но у него есть желание заниматься, за него берутся и начинают тренировать. Главное, чтобы была отдача.
Роман Читадзе стал одним из 122 молодых тренеров, которые вошли в число стипендиатов Президентского спортивного клуба. Кстати, будучи спортсменом, обладателем финансовой помощи и признания становился дважды. "Когда я был спортсменом, я заслужил такую награду, показав результат. А когда стал тренером, переживал, что не получится, но мне дали шанс. Конечно, финансовая поддержка - всегда хорошо, поэтому благодарю Президентский спортивный клуб, что подарили такую возможность", - поделился эмоциями тренер-преподаватель.
В одном зале с ребятами, кстати, на тренировках пересекаются и девчонки, и места хватает всем. Среди белорусских красавиц этот вид спорта весьма популярен, а за стройными и изящными фигурками стоит твердый характер.
Например, Полина Брагинец является чемпионкой Европы - 2024 U-15 по борьбе, бронзовым призером чемпионата мира - 2024 U-17. В число стипендиаток, кстати, вошли 19 представительниц женской борьбы, и это максимальное количество по видам спорта. Столько же, правда, еще у гребцов, но включая байдарочников с каноистами. Сама Полина в число стипендиаток попала впервые, но занимается борьбой уже семь лет, хотя поначалу у девушки мало что получалось.
"Самая важная роль стипендии Президентского спортивного клуба - помогать (в том числе финансово) спортсменам, которые делают первые уверенные шаги на международных стартах. То есть спортсменам, находящимся в переменном составе сборных команд. Это те ребята, которые не имеют основного состава в национальной команде, но которые борются за место там", - считает помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров.
Тренерская работа Дмитрия Новоселова
Дмитрий Новоселов - неоднократный чемпион Беларуси, участник Олимпийских игр в прыжках на акробатической дорожке, в спорте уже 18 лет. Парень в зал приходит в 7:40, а уходит в 20:00 - сначала нужно провести свою разминку и тренировку, а потом - для других. С недавних пор активную спортивную карьеру Дмитрий совмещает еще и с тренерской работой.
В числе его подопечных - девочки. К ним, признался, нужен особый подход, да и тренером быть гораздо сложнее, чем самому выходить на старт. "Не всегда можно найти к ним подход. Ты ей что-то говоришь, она тебе вроде отвечает, но ты не понимаешь, в чем дело. Это мне кажется, что все просто, а для нее иногда мелочь становится проблемой. Приходится искать лазейку, спрашивать, но на мои вопросы не всегда поступают ответы. Тогда интересуюсь у подруг, что происходит", - рассказал с улыбкой Дмитрий.
В чем заключается успех работы тренером Кирилла Фоменко
Есть среди стипендиатов и свои рекордсмены. Среди воспитанников тренера-преподавателя РЦОП "Стайки" Кирилла Фоменко - Абубакар Хаслаханов, участник Олимпийских игр и один из мировых лидеров 2024 года в греко-римской борьбе. Абубакар тренируется вместе с молодыми спортсменами - это важно, отметил специалист, когда начинающие могут напрямую спросить совет у опытных.
Кирилл Фоменко: "Совместная тренировка очень важно. Мало того, что тренируются вместе, так они общаются в раздевалке, подходят попросить совет. Маленьким атлетам уделять внимания надо больше для того, чтобы они не "разбрасывались", а точно знали, что им нужно, приемы досконально изучали. Но это очень тяжело. Что касается спортсменов высокого уровня, то с ними тоже непросто, потому что они уже много чего знают. Например, как найти тонкости, мелкие ошибки, которые нужно исправлять, чтобы добиться более высокого результата".
Бронзовый призер чемпионата Европы - 2024 по борьбе Абубакар Хаслаханов рассказал, что с тренером работает уже 10 лет. Спортсмен также подчеркнул, что благодарен богу, что он есть в его жизни, благодарен и за все, что он для него делает и уже сделал.
Тренерский секрет один - надо просто любить это дело и жить им каждый день.
С 2006 года Президентский спортивный клуб реализует один из самых важных проектов - проект стипендий. За эти годы тысячи белорусских спортсменов, начинавших свою спортивную карьеру, получили необходимую финансовую помощь на самом важном этапе спортивной карьеры.
Десятки спортсменов за это время смогли добиться самого важного в карьере - они достигли уровня национальной команды Республики Беларусь. И, став членом команды, выступали и защищали флаг страны как на чемпионатах Европы, так и на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Подробнее, почему стипендия - это признание и аванс в будущее белорусского спорта, смотрите в специальном репортаже.