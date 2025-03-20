442 спортсмена стали стипендиатами Президентского спортивного клуба! Узнали, как они этого добились

В 2025 году стипендиатами Президентского спортивного клуба стали 442 человека. Это 249 спортсменов, которые представляют 38 видов спорта, а также паралимпийцы и дефлимпийцы, 70 тренеров-преподавателей и 122 молодых специалиста.

Каков залог успеха в спорте гребцов Глеба Демина и Ивана Козлова

В июле 2024 года в болгарском Пловдиве прошел заключительный день юниорского чемпионата мира по гребле. В финале была определена дистанция 1000 м.

На старт вышли в каноэ-двойке Иван Козлов и Глеб Демин. В один экипаж парни сели не так давно - попробовали работать в тандеме на первенстве страны. К финишу Иван и Глеб приплыли первыми и стали золотыми призерами, обогнав китайцев почти на 8 секунд.

Глеб Демин, чемпион мира - 2024 среди юниоров по гребле на каноэ:

"Словами не передать, как было сложно, но и одновременно это очень круто. Мы выигрывали уверенно, и когда я понял, что до финиша осталось метров пять, а мы первые, эти эмоции непередаваемы".

Как добавил чемпион мира - 2024 среди юниоров по гребле на каноэ Иван Козлов, чтобы был результат, все должно быть вместе - и дисциплина, и тренировки, и правильный подход, и питание, и поддержка от тренера в трудную минуту, потому что тренироваться по два раза каждый день психологически тяжело.

Иван Козлов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9abc366f-b6ff-40cb-9d26-b152c3164c56/conversions/5e0b14ea-490c-400f-936c-21255f6023ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9abc366f-b6ff-40cb-9d26-b152c3164c56/conversions/5e0b14ea-490c-400f-936c-21255f6023ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9abc366f-b6ff-40cb-9d26-b152c3164c56/conversions/5e0b14ea-490c-400f-936c-21255f6023ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9abc366f-b6ff-40cb-9d26-b152c3164c56/conversions/5e0b14ea-490c-400f-936c-21255f6023ad-xl-___webp_1920.webp 1920w Иван Козлов

Тренер-преподаватель Гомельского государственного училища олимпийского резерва Дмитрий Пивовар рассказал, что Глеб сам по себе является легким и веселым, и это полная противоположность Ивану. Он же более рассудительный и серьезный. Наверное, этим и дополняют друг друга. Ваня не дает Глебу быть сильно рассеянным, а Глеб, наоборот, своей легкостью не позволяет Ване быть отягченным грузом ответственности.

Спустя месяц после чемпионата мира парни выиграли уже Игры доброй воли в Москве. Результаты ребят - пример настойчивости и упорства, желания достичь поставленных целей, поэтому и неудивительно, что Козлов и Демин попали в число стипендиатов Президентского спортивного клуба, а Иван стал уже им дважды.

Но, как говорится, без вложений ничего не получится, а вкладываться нужно и в питание, и в одежду, и в инвентарь. И если бы не было поддержки, то, признался Иван, было бы трудно. Он знает многих людей, которые занимались спортом до 18-20 лет и потом его бросали, потому что не услышали вовремя слов понимания от своих тренеров.

Дмитрий Пивовар:

"Поддержка необходима, потому что когда они выходят из возраста юниоров, уже оканчивают училище олимпийского резерва или среднеобразовательную школу и поступают в университет".

В случае Вани, который родился в Рогачеве, пришлось сменить город и приехать тренироваться в Гомель. Несмотря на все перспективы, он был еще ребенком, которому уже самому необходимо жить в чужом городе без моральной и финансовой поддержки родителей. Как ни крути, но мальчику надо хорошо поесть, приобрести средства восстановления, например, те же спортивные часы или экипировку.

Сейчас ребята под руководством Дмитрия Пивовара готовятся к новому сезону на теплом канале в Белоозерске. На данный момент это единственная гребная база в Беларуси, где можно проводить сборы ранней весной. Тренировки (а их 10 штук в неделю) проводятся только с перерывом на один выходной - воскресенье. Но, пожалуй, у каждого спортсмена такая насыщенная жизнь.

"Молодые люди только вышли с юниорского возраста, следующая возрастная группа у них будет молодежная, куда входят 19-23-летние люди. В Беларуси высокая конкуренция среди молодежных групп. Для того чтобы адаптироваться в ней, необходим год-два, но мы растем, будем прогрессировать. Главное, чтобы обошлось без травм", - сказал Дмитрий Пивовар.

Вся жизнь Романа Читадзе - борьба

Роман Читадзе еще семь лет назад сам выходил на ковер и не любил проигрывать. Благодаря упорству и терпению выиграл медаль чемпионата Европы. Крест на карьере спортсмена поставила травма, но когда вся жизнь - это борьба, уйти из спорта просто невозможно. И Роман стал тренером в родном Могилевском училище олимпийского резерва.

Тяжелее работать тренером, поскольку переживаешь не только за себя, а за всех учеников. Каждому стараешься помочь, к каждому ищешь индивидуальный подход. С самим собой было проще. Роман Читадзе, тренер-преподаватель Могилевского государственного училища олимпийского резерва

Тренер признался, что мечтает воспитать спортсмена, который когда-нибудь выиграет олимпийскую медаль. Но сейчас для него главная задача - довести до взрослого спорта ребят, чтобы каждый из них тоже мог сказать: борьба - это жизнь.

Ученики у Романа старательные, ведь отбирают лучших ребят, и даже если кто-то приходит более слабый, но у него есть желание заниматься, за него берутся и начинают тренировать. Главное, чтобы была отдача.

Роман Читадзе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a3d7f0c-f9d8-45da-81ee-6d63ed946f83/conversions/df41973d-31fd-4fe8-800b-302362d93a3f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a3d7f0c-f9d8-45da-81ee-6d63ed946f83/conversions/df41973d-31fd-4fe8-800b-302362d93a3f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a3d7f0c-f9d8-45da-81ee-6d63ed946f83/conversions/df41973d-31fd-4fe8-800b-302362d93a3f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a3d7f0c-f9d8-45da-81ee-6d63ed946f83/conversions/df41973d-31fd-4fe8-800b-302362d93a3f-xl-___webp_1920.webp 1920w Роман Читадзе

Роман Читадзе стал одним из 122 молодых тренеров, которые вошли в число стипендиатов Президентского спортивного клуба. Кстати, будучи спортсменом, обладателем финансовой помощи и признания становился дважды. "Когда я был спортсменом, я заслужил такую награду, показав результат. А когда стал тренером, переживал, что не получится, но мне дали шанс. Конечно, финансовая поддержка - всегда хорошо, поэтому благодарю Президентский спортивный клуб, что подарили такую возможность", - поделился эмоциями тренер-преподаватель.

В одном зале с ребятами, кстати, на тренировках пересекаются и девчонки, и места хватает всем. Среди белорусских красавиц этот вид спорта весьма популярен, а за стройными и изящными фигурками стоит твердый характер.

Например, Полина Брагинец является чемпионкой Европы - 2024 U-15 по борьбе, бронзовым призером чемпионата мира - 2024 U-17. В число стипендиаток, кстати, вошли 19 представительниц женской борьбы, и это максимальное количество по видам спорта. Столько же, правда, еще у гребцов, но включая байдарочников с каноистами. Сама Полина в число стипендиаток попала впервые, но занимается борьбой уже семь лет, хотя поначалу у девушки мало что получалось.

Полина Брагинец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bbd02ce-fe27-450a-8f75-6bbc8b613384/conversions/a44f5b44-9338-4bee-bbd2-a6ec434736fc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bbd02ce-fe27-450a-8f75-6bbc8b613384/conversions/a44f5b44-9338-4bee-bbd2-a6ec434736fc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bbd02ce-fe27-450a-8f75-6bbc8b613384/conversions/a44f5b44-9338-4bee-bbd2-a6ec434736fc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bbd02ce-fe27-450a-8f75-6bbc8b613384/conversions/a44f5b44-9338-4bee-bbd2-a6ec434736fc-xl-___webp_1920.webp 1920w Полина Брагинец

"Самая важная роль стипендии Президентского спортивного клуба - помогать (в том числе финансово) спортсменам, которые делают первые уверенные шаги на международных стартах. То есть спортсменам, находящимся в переменном составе сборных команд. Это те ребята, которые не имеют основного состава в национальной команде, но которые борются за место там", - считает помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров.

Тренерская работа Дмитрия Новоселова

Дмитрий Новоселов - неоднократный чемпион Беларуси, участник Олимпийских игр в прыжках на акробатической дорожке, в спорте уже 18 лет. Парень в зал приходит в 7:40, а уходит в 20:00 - сначала нужно провести свою разминку и тренировку, а потом - для других. С недавних пор активную спортивную карьеру Дмитрий совмещает еще и с тренерской работой.

Дмитрий Новоселов со своими подопечными news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d51a0c65-43da-438e-b716-44e5f70d95ea/conversions/113d2ca2-2c15-4493-a125-9b30374a489d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d51a0c65-43da-438e-b716-44e5f70d95ea/conversions/113d2ca2-2c15-4493-a125-9b30374a489d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d51a0c65-43da-438e-b716-44e5f70d95ea/conversions/113d2ca2-2c15-4493-a125-9b30374a489d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d51a0c65-43da-438e-b716-44e5f70d95ea/conversions/113d2ca2-2c15-4493-a125-9b30374a489d-xl-___webp_1920.webp 1920w Дмитрий Новоселов со своими подопечными

В числе его подопечных - девочки. К ним, признался, нужен особый подход, да и тренером быть гораздо сложнее, чем самому выходить на старт. "Не всегда можно найти к ним подход. Ты ей что-то говоришь, она тебе вроде отвечает, но ты не понимаешь, в чем дело. Это мне кажется, что все просто, а для нее иногда мелочь становится проблемой. Приходится искать лазейку, спрашивать, но на мои вопросы не всегда поступают ответы. Тогда интересуюсь у подруг, что происходит", - рассказал с улыбкой Дмитрий.

В чем заключается успех работы тренером Кирилла Фоменко

Есть среди стипендиатов и свои рекордсмены. Среди воспитанников тренера-преподавателя РЦОП "Стайки" Кирилла Фоменко - Абубакар Хаслаханов, участник Олимпийских игр и один из мировых лидеров 2024 года в греко-римской борьбе. Абубакар тренируется вместе с молодыми спортсменами - это важно, отметил специалист, когда начинающие могут напрямую спросить совет у опытных.

Кирилл Фоменко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c888dd0e-0c22-48ae-93eb-ee24b8d19b67/conversions/0b53cfd2-d448-4a9c-94dc-829992843d1d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c888dd0e-0c22-48ae-93eb-ee24b8d19b67/conversions/0b53cfd2-d448-4a9c-94dc-829992843d1d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c888dd0e-0c22-48ae-93eb-ee24b8d19b67/conversions/0b53cfd2-d448-4a9c-94dc-829992843d1d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c888dd0e-0c22-48ae-93eb-ee24b8d19b67/conversions/0b53cfd2-d448-4a9c-94dc-829992843d1d-xl-___webp_1920.webp 1920w Кирилл Фоменко

Кирилл Фоменко: "Совместная тренировка очень важно. Мало того, что тренируются вместе, так они общаются в раздевалке, подходят попросить совет. Маленьким атлетам уделять внимания надо больше для того, чтобы они не "разбрасывались", а точно знали, что им нужно, приемы досконально изучали. Но это очень тяжело. Что касается спортсменов высокого уровня, то с ними тоже непросто, потому что они уже много чего знают. Например, как найти тонкости, мелкие ошибки, которые нужно исправлять, чтобы добиться более высокого результата".

Бронзовый призер чемпионата Европы - 2024 по борьбе Абубакар Хаслаханов рассказал, что с тренером работает уже 10 лет. Спортсмен также подчеркнул, что благодарен богу, что он есть в его жизни, благодарен и за все, что он для него делает и уже сделал.

Тренерский секрет один - надо просто любить это дело и жить им каждый день. Кирилл Фоменко

С 2006 года Президентский спортивный клуб реализует один из самых важных проектов - проект стипендий. За эти годы тысячи белорусских спортсменов, начинавших свою спортивную карьеру, получили необходимую финансовую помощь на самом важном этапе спортивной карьеры.

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Десятки спортсменов за это время смогли добиться самого важного в карьере - они достигли уровня национальной команды Республики Беларусь. И, став членом команды, выступали и защищали флаг страны как на чемпионатах Европы, так и на чемпионатах мира и Олимпийских играх.