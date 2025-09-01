3.69 BYN
50-летний юбилей отмечает хоккейная школа "Юность"
Столичная хоккейная школа "Юность" отмечает 50-летний юбилей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Беларуси.
Одна из самых прославленных школ страны была основана 1 сентября 1975 года. "Юность" дважды (1989, 1990) признавалась лучшей специализированной школой в СССР, а ее воспитанниками стали известные хоккеисты Руслан Салей, Сергей Федоров, Андрей Расолько, Александр Гальченюк, Михаил Грабовский, Константин Кольцов и другие.
"Пятьдесят лет - это целая эпоха преданности спорту, вырастившая сотни талантливых хоккеистов, преданных делу и своим идеалам. СДЮШОР "Юность-Минск" - не просто школа, а кузница характера, силы духа и настоящей команды. Это место, где формируются личности, где закладываются основы дисциплины и честной борьбы. Хочется поблагодарить всех, кто работает на развитие школы: тренеров, персонал, администрацию, родителей - людей, для которых хоккей стал образом жизни. Желаю школе новых побед: пусть следующие 50 лет будут еще ярче и продуктивнее", - сказал председатель ХК "Юность" Алексей Баранов.
"Богатая история школы прочно связана со становлением и развитием советского и белорусского хоккея. "Юность" дала хоккею множество именитых игроков, ее лучшие воспитанники регулярно пополняют ряды главной команды, привлекаются к играм национальной сборной, выступают в сильнейших лигах мира - НХЛ и КХЛ. Храня и развивая традиции, представители "Юности" занимают достойные позиции в спортивной жизни страны, демонстрируют отличную подготовку, характер и волю, своим примером вдохновляют других сделать выбор в пользу спорта, здорового и активного образа жизни", - отметил посол России в Беларуси Борис Грызлов.
За день до юбилея школы столичный клуб "Юность" пополнил свою богатую коллекцию очередным трофеем - самая титулованная команда страны в восьмой раз выиграла Кубок Беларуси, обыграв в финале солигорский "Шахтер" (2:1).