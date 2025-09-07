7 сентября в Сочи завершится первый этап Кубка Содружества по биатлону

В Сочи гонками преследования 7 сентября завершится первый этап Кубка Содружества по биатлону. На старт выйдут белорусские лидеры Антон и Динара Смольские, а также Анна Сола.

Ксения Воробей, бронзовый призер одиночной эстафеты этапа Кубка Содружества по биатлону:

"Первая гонка для меня была максимально тяжелой, поэтому хотелось отработать и на рубеже, и на дистанции. Я посвящаю ее всем людям, которые за меня переживают, - моим родным и близким".

Зрителей первого этапа Кубка Содружества в программе ждут две контактные дисциплины. Гонки преследования завершат сочинские старты. К слову, как у парней, так и у девушек есть прекрасные шансы получить медаль. Стартовые листы формировались по итогам спринта и с финишным отставанием, поэтому в женской гонке в 11:30 в пределах примерно минуты от лидера поочередно стартуют Анна Сола, Ирина Шаклеина и Динара Смольская. В 13:00 на старт выйдут мужчины, и здесь третьим с отставанием от лидера в 17 сек. отправится на дистанцию Антон Смольский.