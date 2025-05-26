Алина Нестерович выиграла серебряную медаль в стрельбе из пистолета на юниорском Кубке мира

Белорусская спортсменка Алина Нестерович выиграла серебряную медаль на Кубке мира среди юниоров по пулевой стрельбе, который проходит в немецком Зуле, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК.

Спортсменка из Беларуси заняла второе место в стрельбе из малокалиберного пистолета. В финале Нестерович набрала 29 очков, уступив два балла представительнице Индии Теясвани Сингх. Тройку призеров замкнула Мириам Жако из Венгрии (23). Ранее на соревнованиях в Германии наш Юрий Кравцов стал бронзовым призером в стрельбе из пневматического пистолета.