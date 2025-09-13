3.63 BYN
Андрей Башко рассказал о трансляции большого хоккея и о новом сезоне минского "Динамо"
В праздничный день в самом центре Минска состоится трансляция большого хоккея. Гость выездной студии "Первого информационного" телеканала хоккеист, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Андрей Башко рассказал подробности.
"13 сентября в 15:00 все любители хоккея смогут насладиться очередным матчем Континентальной хоккейной лиги, где минское "Динамо" будет противостоять "Барысу". Это будет трансляция на открытом воздухе. Можно сказать, это будет такая репетиция на открытом воздухе. Там будет танцевать и группа поддержки Ice Girls, и много всяких активностей", - Андрей Башко пригласил всех минчан и гостей нашего города насладиться этим действием.
"Динамо-Минск" - это спортивный бренд белоруской столицы. 22 сентября начинается новый сезон. Как его будут открывать и чем удивлять, рассказал генеральный секретарь ФХБ (подробности в видео).