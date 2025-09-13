Андрей Башко рассказал о трансляции большого хоккея и о новом сезоне минского "Динамо"

"13 сентября в 15:00 все любители хоккея смогут насладиться очередным матчем Континентальной хоккейной лиги, где минское "Динамо" будет противостоять "Барысу". Это будет трансляция на открытом воздухе. Можно сказать, это будет такая репетиция на открытом воздухе. Там будет танцевать и группа поддержки Ice Girls, и много всяких активностей", - Андрей Башко пригласил всех минчан и гостей нашего города насладиться этим действием.