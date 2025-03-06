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Антон и Динара Смольские стали третьими в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону в Тюмени
Белорусы Антон и Динара Смольские стали призерами этапа чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени, сообщает БЕЛТА.
В субботу, 15 марта, участники соревнований определили сильнейших в одиночной смешанной эстафете. На старт вышли 19 дуэтов из разных регионов России, а также четыре белорусские пары, каждый из участников забега пробежал по два этапа.
Первый отрезок дистанции Динара Смольская закончила третьей, на втором этапе Антон Смольский зашел на штрафной круг и передал эстафету только 11-м, далее Динара подняла команду "Беларусь-1" на седьмое место, а на заключительном этапе Антон отыграл четыре позиции и финишировал третьим.
На четвертой позиции расположился тандем "Беларусь-3" в составе Анны Солы и Павла Белько. Пара "Беларусь-2", за которую бежали Ирина Шаклеина и Илья Авсеенко, показала девятый результат, а Ксения и Максим Воробей ("Беларусь-4") стали одиннадцатыми. Победу в сингл-миксте одержала команда Свердловской области (Тамара Дербушева и Кирилл Бажин), серебро завоевал дуэт из Московской области (Кристина Резцова - Кирилл Стрельцов).
Сегодняшнее призовое место стало для белорусской сборной третьим в Тюмени: ранее Динара Смольская была сильнейшей в суперспринте, а Илья Авсеенко в этом же виде программы финишировал вторым. Первый этап чемпионата России по биатлону завершится завтра классической смешанной эстафетой.