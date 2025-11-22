3.68 BYN
Антон Смольский стал вторым в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона
Белорусский характер и вера в свои силы - это все продемонстрировал лидер белорусского биатлона Антон Смольский, который в безвыходной ситуации смог стать одним из лучших в первой гонке международного зимнего сезона.
Спортсмены сражались на дистанции, выполняли стрелковую работу и стратегически подходили к каждому метру трассы. Финальная перестрелка определила квартет лучших на ту секунду. Трио маститых россиян - Серохвостов, Поварницын и Халили - и белорус Антон Смольский. На обгоне ему под палку влетел Поварницын и, казалось бы, лишил белоруса медали. Трио начало уверенно выигрывать у белорусов секунды.
Антон не остановил темп в непростой ситуации ни на мгновение. Александр Поварницын наехал на лыжу и Карима Халили и устроил небольшой казус. Пока те разбирались между собой, их уверенно объехал белорус и добрался до финиша вторым, показав, что в жизни нет ничего невозможного.
В женском мастарте победу праздновала Виктория Метеля. Лучшая из белорусок - Анна Сола (14), в топ-20 вошла Динара Смольская.
23 ноября Международная клубная лига завершится смешанной эстафетой. Телеканал "Беларусь 5" покажет гонку в прямом эфире в 11:55.
Фото НОК Беларуси