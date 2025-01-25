Арина Соболенко готовится к финалу Australian Open в Мельбурне

Арина Соболенко готовится к финалу Australian Open. В 11:30 26 января белоруска выйдет на корт в Мельбурне и начнет борьбу за третий титул кряду на "Зеленом континенте".

В соперницах у минчанки американка Мэдисон Киз. Для восьмой ракетки мира это будет лишь второй решающий матч на турнирах серии "Большого шлема" в карьере. Первый состоялся в рамках US Open семь лет назад. В очных противостояниях девушки пересекались пять раз. И в четырех случаях успех праздновала Соболенко.

Вне зависимости от исхода финала Арина останется на первой строчке планетарного табеля WTA. Букмекеры анализируют уровень спортсменок. На победу Киз в финале специалисты дают всего 27 %. Дополним, что перед решающим поединком Мэдисон Киз дала очень лестный комментарий в адрес Арины Соболенко.

Мэдисон Киз, 14-я ракетка мира (США):

"У Арины поразительная психология и способность всегда идти вперед вне зависимости от счета. Это очень впечатляет. Соболенко так бесстрашно играет, у нее получается это делать очень хорошо. Думаю, это уникальное качество. От многих ждешь, что в сложные моменты будут играть более сдержанно или пассивно, но не от нее. Белоруска так делать не будет. Так что это еще и давит на ее соперниц - знаешь, что надо все время пытаться взять очко, потому что она никогда не будет пассивной и не подарит его просто так".