Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде

В заключительном поединке четвертьфинальной стадии первая ракетка планеты встречалась с украинкой Мартой Костюк, занимающей 36-е место в мировом рейтинге, и выиграла на двух тай-брейках - 7:6 (7:4), 7:6 (9:7). Матч длился 2 часа 32 минуты. В полуфинале соперницей белоруски будет еще одна украинская теннисистка Элина Свитолина (17-й номер рейтинга WTA). До этого Соболенко победила российскую теннисистку Анну Блинкову (76) - 6:3, 6:4, бельгийку Элизе Мертенс (28) - 3:6, 6:2, 6:1 и американку Пейтон Стернс (44) - 6:2, 6:4. В 2021 и 2023 годах Арина Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований, а год назад уступила в решающем матче польской теннисистке Иге Свентек. Во втором полуфинале нынешнего турнира Свентек будет соперничать с американкой Кори Гауфф.