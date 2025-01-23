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Арина Соболенко стала финалисткой Australian Open

Арина Соболенко стала финалисткой Australian Open

В полуфинальной встрече теннисистка из Беларуси одержала победу в двух сетах над Паулой Бадосой из Испании со счетом 6:4, 6:2, пишет Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.

Соперницей Соболенко в финале станет сильнейшая в паре Мэдисон Киз (США) - Ига Швентек (Польша). Напомним, что Арина выигрывала чемпионат Австралии дважды подряд - в 2023 и 2024 годах.

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Мельбурне 26 января.

Арина Соболенкотеннис