Арина Соболенко стала финалисткой Australian Open

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В полуфинальной встрече теннисистка из Беларуси одержала победу в двух сетах над Паулой Бадосой из Испании со счетом 6:4, 6:2, пишет Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.
Соперницей Соболенко в финале станет сильнейшая в паре Мэдисон Киз (США) - Ига Швентек (Польша). Напомним, что Арина выигрывала чемпионат Австралии дважды подряд - в 2023 и 2024 годах.
Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Мельбурне 26 января.