Азаренко и Крюгер вышли в четвертьфинал парного турнира в Мадриде

В сегодняшней встрече 1/8 финала Азаренко и американка Эшлин Крюгер победили российско-американский дуэт Екатерина Александрова / Пейтон Стернс - 6:3, 4:6, 10:5. В первом круге Азаренко и Крюгер обыграли нидерландско-американский тандем Деми Схюрс / Эйжа Мухаммад - 6:4, 6:4.

В 1/32 финала одиночного разряда первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко переиграла в двух партиях российскую теннисистку Анну Блинкову (76-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 6:4, а завтра в третьем раунде встретится с бельгийкой Элизе Мертенс (26). В 2021 и 2023 годах Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований, а год назад уступила в решающем матче польской теннисистке Иге Свентек.