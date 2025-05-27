Азаренко смогла пробиться в 1/32 финала Открытого чемпионата Франции по теннису

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вслед за Ариной Соболенко успешно стартовала на открытом чемпионате Франции, пишет БЕЛТА.

В стартовом поединке на парижских кортах "Ролан Гаррос" экс-первая ракетка мира, занимающая сейчас 75-е место в рейтинге WTA, разгромила бельгийскую теннисистку Янину Викмайер (1140-й номер мирового рейтинга) - 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 47 минут. В 1/32 финала Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между американской теннисисткой Софией Кенин (30) и представительницей Франции Варварой Грачевой (72).

Ранее первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в игре 1/64 финала не оставила никаких шансов на успех российской теннисистке Камилле Рахимовой (86) - 6:1, 6:0. Во втором раунде соперницей Соболенко будет швейцарка Жиль Тайхманн (97).