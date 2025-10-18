Беларусь принимает турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач

Беларусь вновь принимает международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. Данный форум особенный. Причина - в командном первенстве. Перед началом соревнований гимнастки участвуют в жеребьевке и формируют коллективы по четыре участницы от каждой возрастной категории - дети, преюниорки, юниорки и сеньорки. Таким образом, в одной команде могут быть представительницы разных стран. И вот уже сегодня состоялся самый престижный вид программы - олимпийское многоборье. Победила команда "Лев" с лидером Алиной Горносько. У сеньорок лучшей стала Анастасия Салос.

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио - 2020 по художественной гимнастике:

"Является самым волнительным в моей карьере, потому что я уже 14 лет представляю работу Марины Лобач, я ее воспитанница. И это такая ответственность, которая немножко давит, несмотря на то, что турнир очень дружественный, очень домашний, родной, поддержка здесь колоссальная. Марина Викентьевна Лобач сама меня успокаивает, не настраивает на что-то сверхъестественное, но для меня всегда это особенные эмоции".

Анастасия Салос, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

"Я думаю, что команда выступила неплохо. Все девчонки молодцы. От самой маленькой девочки до меня, сеньорки. Конечно, вдвойне ответственно выступать не только за себя, но и за команду, потому что все-таки ты должен поддержать всех и показать хороший результат".