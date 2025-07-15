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"Белаз"-патриот, или Что для бойца ММА значит место силы и родная Беларусь
Бойцу ММА Владиславу Ковалеву (его еще знают как "Белаз") всего лишь 27 лет. Это прекрасный возраст для старта большой карьеры в смешанных единоборствах. Но белорусский спортсмен подчеркнул, что в жизни имеет самый большой вес, а именно это семья и дети. Все остальное - приятный бонус. К слову, Владислав - любящий отец и муж.
31 мая 2025 года состоялся бой, в котором Владиславу удалось показать все лучшее, чему его научил в жизни спорт. Еще в самом начале соревнований была борьба взглядов, но в глазах Влада ощущалась безопасность, будто он самый настоящий белорусский герой эпоса, который за своих и свою родину готов горы свернуть.
О доме и родине
Кстати, на вопрос, что для него дом, ответил: "Дом - это место силы, где восстанавливаюсь, провожу время с семьей. Я постоянно нахожусь за границей - там веду подготовку к боям".
Ощущение места силы появилось у бойца не просто так. Он вырос в Беларуси и еще с детства полюбил свой народ и страну. "Я люблю Беларусь, я патриот. Это внутри, и никуда не уйдет. Мне хорошо здесь", - поделился Владислав.
Он признался, что с детства мечтал построить или купить себе деревянный дом, в котором мог бы жить, как настоящий богатырь, а в свободное время постоянно колоть дрова и косить траву. Вырос Влад в деревне, где проживали всего лишь 200 человек, там же учился и начал заниматься спортом. По воспоминаниям Влада, детство в деревне было самое прекрасное - ребята играли в футбол, в лапту, ходили в ягоды (так пытались заработать первые деньги), а еще дружили по-настоящему и без всяких гаджетов.
Сейчас у спортсмена идет период восстановления. Он взял себе отпуск на месяц, чтобы отдохнуть, побыть с семьей и родителями. Боец ММА рассказал, что пока он находится дома, у него нет никакого режима, но, правда, иногда ходит на тренировки. "Режим активных тренировок, стабильного питания у меня только тогда, когда готовлюсь к боям", - с улыбкой сказал он.
О вере
Вера в жизни Владислава занимает очень важное место. По его мнению, если бог будет стоять на первом месте, то все остальное будет находиться на втором. "Я очень сильно верю в бога, хожу в церковь на причастия и исповеди. Кстати, мы с женой три года назад повенчались, и после этого в нашей жизни все поменялось. У меня был тяжелый период, были и переломные моменты, проблемы, но я сумел покаяться, прийти к Богу и попросить благословения", - сказал он.
Владислав уверен, что рядом с верой стоит и патриотизм, ведь каждый человек обязан любить родину и быть патриотом.
Владислав Ковалев:
"Я с гордостью и честью поднимаю флаг Беларуси над головой, когда выхожу на бой и когда побеждаю. Для меня это имеет большое значение, потому что люблю страну. А еще мне просто нравится заниматься спортом и показывать правильные ценности".
Как получилось победить легенду единоборства Александра Шлеменко. О чем мечтает Владислав Ковалев и что для него является источником силы, смотрите в специальном репортаже.