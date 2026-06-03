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В небе над Тибетом зафиксировали редчайшее красные молнии

В небе над Тибетом зафиксировали редчайшее природное явление - гигантские красные молнии, известные как спрайты.

Во время ночной грозы образовались огромные разряды холодной плазмы, визуально напоминающие ярко-багровые щупальца медуз. Эти электрические аномалии длятся всего несколько миллисекунд и устремляются вертикально вверх.

Специфический красный цвет возникает из-за возбуждения молекул азота в разреженном воздухе, а запечатлеть их удалось благодаря сверхчувствительной оптике.

Разделы:

В мире

Теги:

Тибетприродное явление