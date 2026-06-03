В небе над Тибетом зафиксировали редчайшее красные молнии

В небе над Тибетом зафиксировали редчайшее природное явление - гигантские красные молнии, известные как спрайты.

Во время ночной грозы образовались огромные разряды холодной плазмы, визуально напоминающие ярко-багровые щупальца медуз. Эти электрические аномалии длятся всего несколько миллисекунд и устремляются вертикально вверх.