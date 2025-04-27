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Белорус Егор Шарамков выиграл серебро в опорном прыжке на Кубке России
Белорус Егор Шарамков стал призером Кубка России по спортивной гимнастике 2025 года, который проходит в Новосибирске, сообщает БЕЛТА.
Соревновательную программу заключительного дня турнира открыл финал в опорном прыжке у мужчин, в котором выступили десять гимнастов. Наш Егор Шарамков в среднем за две попытки получил 13,949 балла и занял второе место, уступив только представителю Владимирской области Алексею Усачеву (14,100). Третий результат показал Мухаммаджон Якубов из Москвы (13,799), еще один белорус Алексей Селезнев расположился шестым с суммой 13,366 балла.
Ранее в нынешнем сезоне Егор Шарамков завоевал две медали в опорном прыжке на этапах Кубка мира - серебро на турнире в Турции и бронзу на этапе в Азербайджане. Накануне бронзовым призером Кубка России в Новосибирске в упражнении на разновысоких брусьях стала наша Елена Титовец.