Белорус Егор Шарамков выиграл серебро в опорном прыжке на Кубке России

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Белорус Егор Шарамков стал призером Кубка России по спортивной гимнастике 2025 года, который проходит в Новосибирске, сообщает БЕЛТА.

Соревновательную программу заключительного дня турнира открыл финал в опорном прыжке у мужчин, в котором выступили десять гимнастов. Наш Егор Шарамков в среднем за две попытки получил 13,949 балла и занял второе место, уступив только представителю Владимирской области Алексею Усачеву (14,100). Третий результат показал Мухаммаджон Якубов из Москвы (13,799), еще один белорус Алексей Селезнев расположился шестым с суммой 13,366 балла.