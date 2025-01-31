Белоруска Александра Саснович не пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в Линце

30 января в 1/8 финала белоруска, которая находится на 149-м месте в мировом рейтинге, проиграла в двух партмях 30-й ракетке планеты россиянке Екатерине Александровой - 3:6, 2:6. В матче за попадание в полуфинал соперницей россиянки будет хорватская теннисистка Петра Мартич (125-й номер мирового рейтинга). В основную сетку Александра Саснович пробилась через квалификацию, победив представительницу Венгрии Анну Бондарь (92) - 6:3. 6:3 и немку Эллу Зайдель (145) - 7:5, 4:6, 6:4, а в 1/16 финала выиграла у российской теннисистки Анастасии Захаровой (139) - 6:3, 7:6 (7:3).