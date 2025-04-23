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Белоруска Кондратьева стала чемпионкой Европы по самбо
Белоруска Мария Кондратьева одержала победу на проходящем на Кипре чемпионате Европы по самбо 2025 года, передает БЕЛТА.
Наша спортсменка стала лучшей на континенте в весе свыше 80 кг. В первом раунде белоруска победила немку Айлин Милл, в четвертьфинале была сильнее грузинки Елены Кебадзе, в полуфинале справилась с россиянкой Олесей Ткаченко, а в поединке за золото нанесла поражение украинке Анастасии Комович. Успех на континентальных форумах для Кондратьевой - уже второй в карьере после победы четыре года назад, в прошлом году Мария стала чемпионкой мира. Таким образом, первый день соревнований в Лимасоле принес нашей команде 6 наград (1-1-4). Ранее серебро в категории до 58 кг в боевом самбо завоевал наш Евгений Ребиков, а бронзовые медали выиграли Анфиса Копаева (до 50 кг), Татьяна Мацко (до 59 кг), Анжела Жилинская (до 72 кг) и Роман Дамиев (свыше 98 кг, боевое). Чемпионат Европы по самбо на Кипре завершится завтра, на ковер в четверг выйдут восемь белорусских спортсменов.