Белоруска вошла в двадцатку лучших на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

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Спортсменка из Беларуси Зоя Дасько вошла в двадцатку лучших на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в немецком Мюнхене, сообщает БЕЛТА.

В среду, 11 июня, женщины определили финалисток в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров. Участие в квалификации приняли 110 спортсменок, в том числе три белоруски. Лучшей из наших девушек стала Зоя Дасько, которая набрала 583 очка из 600 возможных и заняла 13-е место. До попадания в финальную восьмерку не хватило четырех баллов. Двукратная серебряная медалистка молодежного континентального форума 2025 года Александра Петрова стала 28-й, чемпионка Европы в стрельбе из пневматического пистолета Любовь Яскевич показала 80-й результат.