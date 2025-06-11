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Белоруска вошла в двадцатку лучших на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
Спортсменка из Беларуси Зоя Дасько вошла в двадцатку лучших на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в немецком Мюнхене, сообщает БЕЛТА.
В среду, 11 июня, женщины определили финалисток в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров. Участие в квалификации приняли 110 спортсменок, в том числе три белоруски. Лучшей из наших девушек стала Зоя Дасько, которая набрала 583 очка из 600 возможных и заняла 13-е место. До попадания в финальную восьмерку не хватило четырех баллов. Двукратная серебряная медалистка молодежного континентального форума 2025 года Александра Петрова стала 28-й, чемпионка Европы в стрельбе из пневматического пистолета Любовь Яскевич показала 80-й результат.
12 июня на этапе Кубка мира в Мюнхене состоится женский финал в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений, пробиться в который попробует наша участница Олимпийских игр в Париже Дарья Чуприс. Также в четверг мужчины разыграют медали в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров, участие в квалификации примет белорус Арсений Ливанцов.