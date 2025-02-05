Белорусская теннисистка Саснович пробилась в 1/4 финала турнира WTA-250

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 с призовым фондом 275 тыс. долларов. Состязания проходят в румынском городе Клуж-Напока, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала белоруска, занимающая 128-е место в мировом рейтинге, переиграла в двух партиях канадскую теннисистку Марину Стакушич, у которой 99-я позиция, - 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В матче за попадание в полуфинал соперницей Саснович будет украинка Ангелина Калинина (49-й номер рейтинга WTA).

В 1/16 финала Александра Саснович почти за три часа одолела в трехсетовом поединке испанку Джессику Бузас Манейро (58) - 6:7 (0:7), 7:5, 6:4. В первом круге парного разряда Саснович и польская теннисистка Катажина Питер выиграли у бельгийско-американского тандема Кимберли Циммерман / Куинн Глисон - 6:2, 6:0 и вышли в четвертьфинал.

На старте парного разряда соревнований WTA-125 в индийском Мумбае с призовым фондом 115 тыс. долларов белоруска Ирина Шиманович и россиянка Мария Козырева проиграли российско-британскому тандему Анастасия Тихонова / Эден Силва - 2:6, 3:6.