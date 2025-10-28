Белорусская теннисистка Саснович вышла в 1/4 финала парного разряда турнира WTA-250

В 1/8 финала Саснович и российская теннисистка Камилла Рахимова одолели в трехсетовом матче китайско-филиппинский тандем Хао-Чин Чань / Александра Эала - 3:6, 6:1, 10:7. В игре за попадание в полуфинал белорусско-российская пара будет соперничать с американо-японским дуэтом Сабрина Сантамария / Моюка Учижима.

В сегодняшнем поединке первого раунда белоруска, занимающая 111-е место в мировом рейтинге, уступила 11-й ракетке планеты Белинде Бенчич из Швейцарии - 3:6, 4:6. Во второй партии Саснович выигрывала со счетом 3:1, но не сумела довести дело до победы. Встреча продолжалась полтора часа. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Бенчич будет китайская теннисистка Ван Яфань, которая находится на 298-й позиции рейтинга WTA.