Белорусские гиревики выиграли бронзу на Военно-спортивных играх

Гиревики из Беларуси смогли получить бронзовую медаль на соревнованиях по гиревому спорту на IV Военно-спортивных играх Вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), которые проходят в Москве. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

В личном первенстве бронзовых наград удостоены капитан Денис Дудич в весовой категории до 63 кг, подполковник Иван Крупенич в весовой категории до 68 кг, старший лейтенант Руслан Кабайло в весовой категории до 73 кг, майор Евгений Храпко в весовой категории до 78 кг, ефрейтор Григорий Савич в весовой категории до 85 кг, майор Евгений Горбаченко в весовой категории до 95 кг.

В общекомандном зачете белорусская сборная заняла третье место.