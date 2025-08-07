3.69 BYN
3.00 BYN
3.46 BYN
Белорусские гиревики выиграли бронзу на Военно-спортивных играх
Гиревики из Беларуси смогли получить бронзовую медаль на соревнованиях по гиревому спорту на IV Военно-спортивных играх Вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), которые проходят в Москве. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.
В личном первенстве бронзовых наград удостоены капитан Денис Дудич в весовой категории до 63 кг, подполковник Иван Крупенич в весовой категории до 68 кг, старший лейтенант Руслан Кабайло в весовой категории до 73 кг, майор Евгений Храпко в весовой категории до 78 кг, ефрейтор Григорий Савич в весовой категории до 85 кг, майор Евгений Горбаченко в весовой категории до 95 кг.
В общекомандном зачете белорусская сборная заняла третье место.
Сборная Вооруженных Сил Беларуси примет участие в IV Военно-спортивных играх Вооруженных сил государств - участников СНГ в Москве. Соревнования проходят с 4 по 10 августа. Всего в играх участвуют более 200 спортсменов из Беларуси, России, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Они будут соревноваться в пяти видах спорта.