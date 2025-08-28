Белорусские гребцы выиграли 15 медалей на Кубке Доброй воли в Москве

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/358a88ea-1c0d-4888-b525-66bad672dbd0/conversions/583adbe4-a284-47ca-bc6b-6119b9f43ac7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/358a88ea-1c0d-4888-b525-66bad672dbd0/conversions/583adbe4-a284-47ca-bc6b-6119b9f43ac7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/358a88ea-1c0d-4888-b525-66bad672dbd0/conversions/583adbe4-a284-47ca-bc6b-6119b9f43ac7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/358a88ea-1c0d-4888-b525-66bad672dbd0/conversions/583adbe4-a284-47ca-bc6b-6119b9f43ac7-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Спортсмены из Беларуси выиграли 15 наград в ходе проведения второго дня международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Доброй воли" в Москве, пишет БЕЛТА.

На старте турнира белорусские гребцы добыли 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Победы в Москве одержали Владислав Кравец (К1, 1000 м), Иван Архипенко (С1, 1000 м, U18), Инна Савчук и Владислава Скриганова (К2, 500 м), Елена Ноздрева (С1, 500 м), Екатерина Секретарева и Юлия Ходько (К2, 500 м, U18), Мария Попичич (С1, 500 м, U18) и Эмиль Абалмасов (К1, 200 м, U18).

Две серебряные медали взял Даниил Дубинин (С1, 1000 м и С1, 200 м, U21), вторые места заняли Иван Потапенко (С1, 1000 м), Игорь Якшин (К1, 1000 м, U21) и Дмитрий Третьяков (К1, 200 м). Бронзовыми призерами стали Никита Бориков (К1, 1000 м), Ангелина Бардановская (С1, 500 м), а также Алина Свита и Вероника Леонюк (К2, 500 м).