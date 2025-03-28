3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
Белорусские спортсменки заняли третье место в эстафете на чемпионате России по биатлону
Белорусские биатлонистки стали призерами эстафетной гонки на чемпионате России 2025 года, который проходит в Ханты-Мансийске, сообщает БЕЛТА.
Участие в женской эстафете приняли 11 квартетов из разных регионов России, а также две четверки из нашей страны. В команду "Беларусь-1" вошли Анна Сола, Ксения Воробей, Ирина Шаклеина и Динара Смольская. Стартовый этап Сола завершила на первом месте, при этом Анне не помешал даже один штрафной круг. Бежавшая следом Воробей также заглянула на 150 лишних метров дистанции и передала эстафету уже четвертой в 47 секундах позади лидера. По ходу третьего этапа Шаклеина подняла нашу команду на вторую позицию, а на заключительном отрезке гонки Смольская пропустила вперед одну соперницу и в итоге финишировала третьей.
Победу в эстафете одержала четверка Московской области (Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили, Кристина Резцова), которая опередила белорусок на 40 секунд. Серебро с 10-секундным проигрышем чемпионкам завоевал квартет из Свердловской области (Наталия Шевченко, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева). Команда "Беларусь-2", в состав которой вошли Елена Кулак, Анна Макарская, Алина Зайцева и Анна Пестерева, была снята с трассы на третьем этапе за отставание на круг.