Белорусские спортсменки заняли третье место в эстафете на чемпионате России по биатлону

Участие в женской эстафете приняли 11 квартетов из разных регионов России, а также две четверки из нашей страны. В команду "Беларусь-1" вошли Анна Сола, Ксения Воробей, Ирина Шаклеина и Динара Смольская. Стартовый этап Сола завершила на первом месте, при этом Анне не помешал даже один штрафной круг. Бежавшая следом Воробей также заглянула на 150 лишних метров дистанции и передала эстафету уже четвертой в 47 секундах позади лидера. По ходу третьего этапа Шаклеина подняла нашу команду на вторую позицию, а на заключительном отрезке гонки Смольская пропустила вперед одну соперницу и в итоге финишировала третьей.