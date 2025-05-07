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Белорусских и российских фехтовальщиков допустили к участию в чемпионатах мира и Европы
Россияне и белорусы допущены к участию в чемпионатах мира и Европы в командных соревнованиях Международной федерацией фехтования (FIE). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.
Допущенные команды будут состоять из спортсменов, получивших нейтральный статус. Им будет разрешено выступать только под флагом FIE. Чемпионат мира пройдет с 22 по 30 июля в Тбилиси, чемпионат Европы состоится с 14 по 19 июня в итальянской Генуе.
Ранее ТАСС сообщал о допуске к командным соревнованиям российских и белорусских фехтовальщиков-юниоров. Они также могут соревноваться только в нейтральном статусе и под флагом международной федерации.
10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. Ведущие саблисты России, в том числе двукратные олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE.