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Белорусский спортсмен Иван Шамшурин стал вторым на 200-метровке баттерфляем на чемпионате России
Белорус Иван Шамшурин занял призовое место на чемпионате России по плаванию 2025 года, который проходит в Казани, сообщает БЕЛТА.
В заключительный день соревнований в Казани 23-летний спортсмен стал призером на своей коронной дистанции 200 метров баттерфляем, на которой он является рекордсменом Беларуси. По итогам утренних предварительных заплывов Шамшурин занял первое место среди 60 участников, а в вечернем финале белорус финишировал вторым с временем 1 мин. 56,90 сек. Победу одержал Александр Кудашев из Самарской области (1:56,26).
Накануне к пьедесталу чемпионата России по плаванию был близок наш Григорий Пекарский, который показал четвертый результат на полтиннике баттерфляем. Всего на турнире Беларусь представили более 20 спортсменов, лидеры национальной команды Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко и Анастасия Кулешова данный старт пропустили.