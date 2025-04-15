Белорусский спортсмен Иван Шамшурин стал вторым на 200-метровке баттерфляем на чемпионате России

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Белорус Иван Шамшурин занял призовое место на чемпионате России по плаванию 2025 года, который проходит в Казани, сообщает БЕЛТА.

В заключительный день соревнований в Казани 23-летний спортсмен стал призером на своей коронной дистанции 200 метров баттерфляем, на которой он является рекордсменом Беларуси. По итогам утренних предварительных заплывов Шамшурин занял первое место среди 60 участников, а в вечернем финале белорус финишировал вторым с временем 1 мин. 56,90 сек. Победу одержал Александр Кудашев из Самарской области (1:56,26).