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Белорусский теннисист Илья Ивашко стал победителем турнира ITF в Луане
Белорусский теннисист Илья Ивашко стал победителем турнира ITF в Луане с призовым фондом 15 тыс. долларов, сообщает БЕЛТА.
В решающем поединке состязаний белорус, занимающий 1633-е место в мировом рейтинге, обыграл в двух партиях российского теннисиста Егора Агафонова, у которого 497-я позиция, - 6:4, 7:5. На пути к финалу Ивашко выиграл четыре матча, не отдав соперникам ни одного сета.
Еще один представитель Беларуси Эрик Арутюнян (556) в финальном матче турнира в египетском Шарм-эль-Шейхе с призовым фондом 30 тыс. долларов уступил грузинскому теннисисту Сабе Пурцеладзе (366) - 2:6, 5:7. В финале парного разряда Арутюнян и белорус Денис Остапенков проиграли британско-эстонскому тандему Бен Джонс / Кристиан Тамм - 4:6, 3:6.