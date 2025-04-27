Белорусский теннисист Илья Ивашко стал победителем турнира ITF в Луане

В решающем поединке состязаний белорус, занимающий 1633-е место в мировом рейтинге, обыграл в двух партиях российского теннисиста Егора Агафонова, у которого 497-я позиция, - 6:4, 7:5. На пути к финалу Ивашко выиграл четыре матча, не отдав соперникам ни одного сета.