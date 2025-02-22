Белорусы стали призерами смешанной эстафеты на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону

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Белорусские биатлонисты стали призерами смешанной эстафеты на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону в "Раубичах", сообщает БЕЛТА.

Участие в смешанной эстафете приняли десять квартетов, наша сборная была представлена двумя четверками. Команду Беларусь-1 составили Динара Смольская, Анна Сола, Илья Авсеенко и Антон Смольский. У шедшей на первом этапе Динары не задалась стрельба из положения лежа: белоруска ушла на штрафной круг и в итоге передала эстафету на восьмой позиции. Бежавшая следом Анна Сола развила привычно высокую скорость на лыжне и практически идеально отработала на стрельбе, благодаря чему подняла команду сразу на третье место.

На следующем этапе Илья Авсеенко использовал два дополнительных патрона и закончил свой отрезок дистанции четвертым, но при этом отставание от лидеров выросло от 35 секунд до минуты. Большую часть заключительного этапа Антон Смольский шел в связке с Даниилом Серохвостовым, но последний огневой рубеж белорус провел гораздо чище и обошел россиянина в борьбе за третью позицию.

Победу в смешанной эстафете одержал квартет Россия-2, за который бежали Кристина Резцова, Виктория Сливко, Александр Логинов и Евгений Сидоров. Второе место заняла четверка Россия-1 в составе Анастасии Халили, Наталии Шевченко, Антона Бабикова и Карима Халили. Чемпионам гонки белорусы проиграли 50 секунд, от серебра наших ребят отделили 15 секунд. Команда Беларусь-2, которую представляли Ксения Воробей, Ирина Шаклеина, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский, показала седьмой результат.