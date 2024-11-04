3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусские биатлонисты на пьедестале на соревнованиях в Ханты-Мансийске
Белорусские биатлонисты стали призерами смешанной эстафеты на Кубке Международной лиги клубного биатлона, который завершился в Ханты-Мансийске, сообщает БЕЛТА.
Участие в смешанной эстафете приняли 15 квартетов - в 12 из них вошли российские спортсмены, еще три команды составили представители Беларуси.
На первом этапе нашего флагманского клуба "Белорусский нефтяник" бежал Антон Смольский: лидер сборной не допустил ошибок на стрельбе и завершил свой отрезок первым с преимуществом в 6 секунд.
Ушедший следом Дмитрий Лазовский обошелся одним дополнительным патроном на стрельбе - соперники работали гораздо хуже, поэтому белорус увеличил отрыв почти до полуминуты
Преимущество "Нефтяника" растаяло на третьем этапе: Анна Сола зашла на два штрафных круга на рубеже из положения лежа и надолго задержалась на стойке. Тем не менее благодаря высокой скорости на лыжне Анна сохранила свою команду в числе лучших, передав эстафету третьей с отставанием от лидеров в 16 секунд.
Бежавшая на заключительном этапе Динара Смольская на стрельбе была практически безупречна, но достать россиянок у нашей спортсменки не получилось. Как итог - бронза для "Белорусского нефтяника".
Победу в смешанной эстафете одержала команда Лыжного клуба Наседкина в составе Александра Поварницына, Эдуарда Латыпова, Полины Шевниной и Кристины Резцовой. Вторыми стали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили и Виктория Сливко (БК "Профински"). "Белорусские зубры" (Максим Воробей, Степан Данилов, Ксения Воробей и Елена Кулак) заняли седьмое место, а Белорусский клуб биатлона, за который выступали Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева, замкнул десятку сильнейших.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей