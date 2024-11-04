Белорусские биатлонисты на пьедестале на соревнованиях в Ханты-Мансийске

Белорусские биатлонисты стали призерами смешанной эстафеты на Кубке Международной лиги клубного биатлона, который завершился в Ханты-Мансийске, сообщает БЕЛТА.

Участие в смешанной эстафете приняли 15 квартетов - в 12 из них вошли российские спортсмены, еще три команды составили представители Беларуси.



На первом этапе нашего флагманского клуба "Белорусский нефтяник" бежал Антон Смольский: лидер сборной не допустил ошибок на стрельбе и завершил свой отрезок первым с преимуществом в 6 секунд.



Ушедший следом Дмитрий Лазовский обошелся одним дополнительным патроном на стрельбе - соперники работали гораздо хуже, поэтому белорус увеличил отрыв почти до полуминуты

Преимущество "Нефтяника" растаяло на третьем этапе: Анна Сола зашла на два штрафных круга на рубеже из положения лежа и надолго задержалась на стойке. Тем не менее благодаря высокой скорости на лыжне Анна сохранила свою команду в числе лучших, передав эстафету третьей с отставанием от лидеров в 16 секунд.



Бежавшая на заключительном этапе Динара Смольская на стрельбе была практически безупречна, но достать россиянок у нашей спортсменки не получилось. Как итог - бронза для "Белорусского нефтяника".