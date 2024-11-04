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Белорусские биатлонисты на пьедестале на соревнованиях в Ханты-Мансийске

Белорусские биатлонисты на пьедестале на соревнованиях в Ханты-Мансийске

Белорусские биатлонисты стали призерами смешанной эстафеты на Кубке Международной лиги клубного биатлона, который завершился в Ханты-Мансийске, сообщает БЕЛТА.

Участие в смешанной эстафете приняли 15 квартетов - в 12 из них вошли российские спортсмены, еще три команды составили представители Беларуси.

На первом этапе нашего флагманского клуба "Белорусский нефтяник" бежал Антон Смольский: лидер сборной не допустил ошибок на стрельбе и завершил свой отрезок первым с преимуществом в 6 секунд.

Ушедший следом Дмитрий Лазовский обошелся одним дополнительным патроном на стрельбе - соперники работали гораздо хуже, поэтому белорус увеличил отрыв почти до полуминуты

Преимущество "Нефтяника" растаяло на третьем этапе: Анна Сола зашла на два штрафных круга на рубеже из положения лежа и надолго задержалась на стойке. Тем не менее благодаря высокой скорости на лыжне Анна сохранила свою команду в числе лучших, передав эстафету третьей с отставанием от лидеров в 16 секунд.

Бежавшая на заключительном этапе Динара Смольская на стрельбе была практически безупречна, но достать россиянок у нашей спортсменки не получилось. Как итог - бронза для "Белорусского нефтяника".

Победу в смешанной эстафете одержала команда Лыжного клуба Наседкина в составе Александра Поварницына, Эдуарда Латыпова, Полины Шевниной и Кристины Резцовой. Вторыми стали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили и Виктория Сливко (БК "Профински"). "Белорусские зубры" (Максим Воробей, Степан Данилов, Ксения Воробей и Елена Кулак) заняли седьмое место, а Белорусский клуб биатлона, за который выступали Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева, замкнул десятку сильнейших.

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