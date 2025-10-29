Белорусы завоевали бронзу в одной из дисциплин на ЧМ по пожарно-спасательному спорту

В Саудовской Аравии проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Беларусь завоевала еще одну медаль. Капитан мужской сборной Никита Черепко стал бронзовым призером в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями.

Мировое первенство среди спасателей

В борьбе за секунды в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями высокая конкуренция. Участнику необходимо преодолеть забор, пробежать по буму, затем (и это самое сложное) на скорости вставить пожарные рукава в разветвление и присоединить к стволу на поясе. Дальше - как можно скорее вперед к финишу.

Пробежать полосу быстрее чем за 15 секунд крайне сложно. Дистанция требует оптимального сочетания скорости, силы и выносливости. Такой 100-метровый отрезок максимально точно оценивает готовность пожарного к реальным условиям.

Достойные соперники белорусов - представители России, Узбекистана, Казахстана и Китая. Первая попытка для многих мужчин оказалась неудачной, в том числе и для наших спортсменов. Но желание финишировать первым взяло верх.

"Первые неудачные попытки, тяжело было справиться с эмоциями, но правильная тренерская корректировка помогла показать очень хорошее время", - поделился один из членов белорусской команды.

Хорошие результаты для команды показали молодые участники сборной.

Эмоции на пределе даже у тренеров. Судьи объявили незасчитанные попытки и замечания спортсменам за задержку старта.

На второй попытке белорусы собрались, и трое ребят попали в полуфинал. Однако для двоих на этом этапе гонка закончилась. Дальше всех пробился капитан мужской сборной, но и тут допустил обидную ошибку. В финале Никита Черепко взял бронзу, уступив двоим россиянам.

Кипели страсти и в женских забегах. После первой же попытки из-за судейской ошибки Беларусь подала протест.

В соревнованиях по преодолению 100-метровой полосы препятствий наша женская сборная осталась без медалей. В тройку лучших вошли две россиянки и спортсменка из Узбекистана.

По итогам двух дней мужская сборная Беларуси на первой строчке в общем зачете. Важно этот результат сохранить. Слабее остальных сейчас себя показывают спортсмены из Камеруна и Чехии - у последних неполная сборная.