Биатлонистки Воробей и Шаклеина выиграли бронзу в эстафете на этапе Кубка Содружества

В состав каждой из 13 команд вошли по две девушки, нашу страну представили три пары. Команда Беларусь-1 в составе Ксении Воробей и Ирины Шаклеиной большую часть гонки держалась в топ-5, на последнюю передачу эстафеты Воробей пришла четвертой, а на заключительном этапе Шаклеина подняла наш дуэт на третье место. Победу одержали россиянки Анастасия Гришина и Елизавета Каплина, вторыми финишировали Виктория Метеля и Кристина Резцова.