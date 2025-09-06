3.70 BYN
Биатлонистки Воробей и Шаклеина выиграли бронзу в эстафете на этапе Кубка Содружества
Белорусские биатлонистки Ксения Воробей и Ирина Шаклеина заняли третье место в женской одиночной эстафете на первом этапе Кубка Содружества в Сочи, пишет БЕЛТА.
В состав каждой из 13 команд вошли по две девушки, нашу страну представили три пары. Команда Беларусь-1 в составе Ксении Воробей и Ирины Шаклеиной большую часть гонки держалась в топ-5, на последнюю передачу эстафеты Воробей пришла четвертой, а на заключительном этапе Шаклеина подняла наш дуэт на третье место. Победу одержали россиянки Анастасия Гришина и Елизавета Каплина, вторыми финишировали Виктория Метеля и Кристина Резцова.
Еще одна белорусская пара Алина Зайцева - Анна Пестерева замкнула шестерку сильнейших, а Елена Кулак и Виктория Шашкова показали девятый результат. Лидеры нашей сборной Анна Сола и Динара Смольская данный старт пропустили.
Далее в субботу медали в этом виде программы разыграют мужчины, программу первого этапа Кубка Содружества завершат гонки преследования 7 сентября.