Bison Race 2025: в Силичах состоялась командная гонка с препятствиями

10 лет со дня основания гонки с препятствиями Bison Race отмечают большим спортивным фестивалем, который проходит в Силичах на протяжении трех дней.

Кульминация прошла 11 мая, ею стала командная гонка. Bison Race считается сложнейшей гонкой на континенте. Сюда целенаправленно приезжают со всего мира, чтобы испытать себя и проверить уровень физической подготовки. Труднопроходимые препятствия становятся мотивацией становиться лучше и укреплять не только тело, но и моральный дух.