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Bison Race 2025: в Силичах состоялась командная гонка с препятствиями
10 лет со дня основания гонки с препятствиями Bison Race отмечают большим спортивным фестивалем, который проходит в Силичах на протяжении трех дней.
Кульминация прошла 11 мая, ею стала командная гонка. Bison Race считается сложнейшей гонкой на континенте. Сюда целенаправленно приезжают со всего мира, чтобы испытать себя и проверить уровень физической подготовки. Труднопроходимые препятствия становятся мотивацией становиться лучше и укреплять не только тело, но и моральный дух.
Ближайший забег Bison Race пройдет не в привычных Силичах или Логойске, а в Жодино. 8 июня именно в этот город отправятся самые сильные и целеустремленные белорусы и гости страны. 13 июля гонка состоится в Бресте.