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"Было много побед и гонки с неудачами". Как для белорусов завершился биатлонный сезон в Мурманске
В биатлоне международный сезон второй год кряду завершается за полярным кругом и в середине апреля. И вновь безусловным триумфом нашей команды. Ведь общий зачет вновь выиграл Антон Смольский.
Стартовав в сентябре летними этапами, на протяжении восьми месяцев сборная Беларуси постоянно радовала зрителей высокими результатами, выдержав пик формы на протяжении всего сезона.
Кроме того, в феврале в Раубичах состоялся Кубок сильнейших спортсменов, где каждая гонка собирала аншлаг, а сам вид спорта утвердился в статусе народного.
На финише сезона
Отчасти Мурманск и Минск совершенно похожи. Оба города-герои. В год 80-летия Великой Победы важно напомнить, как эти города сражались за своих людей и стали символами мужества и патриотизма. Белорусские и российские атлеты на протяжении сезона показывают важность такой бессмертной даты. В феврале побывали в Хатыни, в дни мурманского этапа возложили цветы к монументу, известному в народе как "Алеша".
Но не только монумент "Алеша" является визитной карточкой Мурманска, конечно же, и легендарный атомный ледокол "Ленин".
Прежде всего, когда попадаешь на легендарный ледокол, чувствуешь, с каким вкусом и вниманием создавали такие важные для страны истории. А это действительно революционное явление в отечественном кораблестроении. Атомный ледокол "Ленин" - первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. Внутри корабля - отдельный город с каютами для проживания, медицинскими кабинетами и местами для отдыха. Тут даже создавали вокальные инструментальные ансамбли и старались жить настоящей жизнью. То было время больших открытий, удивительных людей, сегодня время больших спортсменов.
Главное событие уикенда - победа в общем зачете Кубка Содружества белоруса Антона Смольского. Он и в этом плане уникальный спортсмен, став первым в истории, кто подтвердил этот трофей. У нас есть золото и Динары Смольской в спринте и две медали в одиночных эстафетах. Но глобус Антона - это главная история этого сезона. На специальной церемонии он будет вручен в середине мая в Москве.
Антон Смольский, победитель общего зачета Кубка Содружества 2024/2025 по биатлону:
"Очень важная победа, действительно получился интересный, непростой, насыщенный сезон. Было много побед, были гонки с неудачами, но которые, опять же, мотивировали на дальнейшие победы. И сегодня у нас победа в общем зачете очередная. И очень здорово. Я благодарю команду за эту работу, за работу в этом сезоне. Направляю и говорю напутствующие слова на следующий сезон, потому что следующий сезон будет еще сложнее, нам нужно будет работать намного больше, чем в прошлом".
Международный сезон в биатлоне таким образом завершился официально. Он вместил в себя ряд классных побед нашего биатлона и подарил массу непредсказуемых и интересных гонок, в которой каждый из спортсменов имел шанс показать свое мастерство и характер. Главный старт сезона пришелся на февраль. Раубичи принимали Кубок сильнейших спортсменов, вновь показав свой высокий организационный класс.
"Что касается нашего календаря, то он практически уже принят. Места проведения, даты проведения, все понятно, уже и дисциплины понятны. У нас все это прошло уже на тренерском совете. А что касается Олимпийских игр, то не знаю, - поделился Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России. - Мы ждем сигнала, с одной стороны. С другой стороны, как бы целенаправленно продолжаем работать. Все эти годы все эти соревнования и тренировки, которые делали спортсмены, участвовали в соревнованиях, они так или иначе были направлены на подготовку к Олимпийским играм".
Сейчас самое время отдохнуть, а далее пусть все будет справедливо. Следующий сезон носит олимпийский статус, а наш биатлон с 2010 года неизменно привозил награды с главных Игр четырехлетия.