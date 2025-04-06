"Было много побед и гонки с неудачами". Как для белорусов завершился биатлонный сезон в Мурманске

В биатлоне международный сезон второй год кряду завершается за полярным кругом и в середине апреля. И вновь безусловным триумфом нашей команды. Ведь общий зачет вновь выиграл Антон Смольский.

Стартовав в сентябре летними этапами, на протяжении восьми месяцев сборная Беларуси постоянно радовала зрителей высокими результатами, выдержав пик формы на протяжении всего сезона.

Кроме того, в феврале в Раубичах состоялся Кубок сильнейших спортсменов, где каждая гонка собирала аншлаг, а сам вид спорта утвердился в статусе народного.

На финише сезона

Отчасти Мурманск и Минск совершенно похожи. Оба города-герои. В год 80-летия Великой Победы важно напомнить, как эти города сражались за своих людей и стали символами мужества и патриотизма. Белорусские и российские атлеты на протяжении сезона показывают важность такой бессмертной даты. В феврале побывали в Хатыни, в дни мурманского этапа возложили цветы к монументу, известному в народе как "Алеша".

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Но не только монумент "Алеша" является визитной карточкой Мурманска, конечно же, и легендарный атомный ледокол "Ленин".

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Прежде всего, когда попадаешь на легендарный ледокол, чувствуешь, с каким вкусом и вниманием создавали такие важные для страны истории. А это действительно революционное явление в отечественном кораблестроении. Атомный ледокол "Ленин" - первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. Внутри корабля - отдельный город с каютами для проживания, медицинскими кабинетами и местами для отдыха. Тут даже создавали вокальные инструментальные ансамбли и старались жить настоящей жизнью. То было время больших открытий, удивительных людей, сегодня время больших спортсменов.

Главное событие уикенда - победа в общем зачете Кубка Содружества белоруса Антона Смольского. Он и в этом плане уникальный спортсмен, став первым в истории, кто подтвердил этот трофей. У нас есть золото и Динары Смольской в спринте и две медали в одиночных эстафетах. Но глобус Антона - это главная история этого сезона. На специальной церемонии он будет вручен в середине мая в Москве.

Антон Смольский, победитель общего зачета Кубка Содружества 2024/2025 по биатлону:

"Очень важная победа, действительно получился интересный, непростой, насыщенный сезон. Было много побед, были гонки с неудачами, но которые, опять же, мотивировали на дальнейшие победы. И сегодня у нас победа в общем зачете очередная. И очень здорово. Я благодарю команду за эту работу, за работу в этом сезоне. Направляю и говорю напутствующие слова на следующий сезон, потому что следующий сезон будет еще сложнее, нам нужно будет работать намного больше, чем в прошлом".

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Международный сезон в биатлоне таким образом завершился официально. Он вместил в себя ряд классных побед нашего биатлона и подарил массу непредсказуемых и интересных гонок, в которой каждый из спортсменов имел шанс показать свое мастерство и характер. Главный старт сезона пришелся на февраль. Раубичи принимали Кубок сильнейших спортсменов, вновь показав свой высокий организационный класс.

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"Что касается нашего календаря, то он практически уже принят. Места проведения, даты проведения, все понятно, уже и дисциплины понятны. У нас все это прошло уже на тренерском совете. А что касается Олимпийских игр, то не знаю, - поделился Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России. - Мы ждем сигнала, с одной стороны. С другой стороны, как бы целенаправленно продолжаем работать. Все эти годы все эти соревнования и тренировки, которые делали спортсмены, участвовали в соревнованиях, они так или иначе были направлены на подготовку к Олимпийским играм".