Чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту объединил 170 участников со всей страны

Конкуренция серьезная - участвуют лидеры сборной. Пожарно-спасательный спорт требует уверенной не только физической подготовки, но еще психологической устойчивости. Без них показать высокие результаты не получится. В программе подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, двоеборье.

Сергей Емельянов, участник соревнований:

"Проходит сейчас дисциплина соревновательная 100-метровая полоса с препятствиями, уже почти забеги заканчиваются, будут формироваться полуфинальные забеги, в которые я не попал, к сожалению. Показал 16:43, не хватило, наверное, немножко удачи и силы в ногах, чтобы финальный технический элемент выполнить и соединить разветвление без ошибок и добежать до финиша".

В составе команд представители областных и Минского городского управлений МЧС, а также Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Задача - максимально уверенно подтвердить высокие достижения белорусской школы.

Александр Воробьев, участник соревнований:

"Это первый старт сезона. Больше в таком требовательном режиме, смотрим, в каком состоянии находимся, щупаем базу. В первой попытке немного не получилось, но во второй собрался, дал зачет, хотелось бы получше. Больше оцениваю себя как штурмовика".

Владимир Стрельченя, главный судья чемпионата Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Победитель всегда определяется на финише: кто показывает наилучшие секунды, тот и поднимается на высшую ступеньку пьедестала. Это основополагающий старт, ребята отбираются в состав сборной Республики Беларусь и в дальнейшем показывают результаты на протяжении сезона под контролем тренеров сборной".