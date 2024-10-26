Чемпионат Европы: сборная Беларуси уступила команде Чехии

Женская сборная Беларуси по футболу не порадовала в первом стыковом матче квалификации чемпионата Европы. На поле в Хорватии гостьи разгромно уступили команде Чехии со счетом 1:8. Единственный гол за белорусок на 16-й минуте оформила Анастасия Шлапакова.

Второй поединок дружин пройдет уже 29 октября. Напомним, лишь триумфатор пары пробьется во второй раунд плей-офф, где путевку на первенство Старого Света разыграет с победителем дуэта Португалия - Азербайджан. Здесь первый поединок остался за футболистками Португалии - 4:1.