Дефлимпийские игры - 2025: как прошел очередной соревновательный день для белорусских спортсменов

Дефлимпиада находится в центре внимания. Белоруска Оксана Петрушенко на дистанции 50 м брассом остановилась в шаге от пьедестала, начали выступление в Токио борцы греко-римского стиля. Уверенно раунд отбора в трех дисциплинах прошли и белорусские легкоатлеты.

Белорусского борца Алексея Колесного узнали китайские спортсмены. Упустить возможность и не сделать фото они не смогли - кадр останется на память. Алексей, в свою очередь, угостил девушек конфетами известного белорусского бренда.

Тренер-массажист белорусской команды Александра Ищук мгновенно отреагировала на просьбу коллеги из Казахстана и поделилась необходимым медицинским препаратом.

"Мы всегда помогаем, и нам никто не отказывает", - отметила Александра Ищук.

В Кедо-но-Мори в борьбу за медали 25-летних Дефлимпийских игр вступили белорусские борцы. Греко-римский стиль - на повестке дня. Олег Кастянка и Геворг Адамян представляли Беларусь в категориях 87 и 77 кг соответственно.

Несмотря на уровень конкуренции, белорусские парни смотрелись хорошо, по итогам предварительного раунда уступив дефлимпийским чемпионам, - как следствие, завтра Геворг Адамян получит шанс побороться за бронзу, собственно как и Олег Кастянка.

Белорусские легкоатлеты Екатерина Журбенкова и Александр Лобанов одержали уверенные победы в своих забегах и вышли в полуфинал, который пройдет 22 ноября. Капитан сборной, бронзовый призер игр, Александр Черняк также вышел в одну вторую на дистанции 800 м. В прыжках в длину преодолели квалификацию Роман Гралько, Диана Барсукова и Анна Суровец - их финалы состоятся 24 ноября.

Дефлимпийские игры в легкоатлетическом секторе проходят точно так же, как и главный старт четырехлетия у здоровых спортсменов. Здесь диктор объявляет ту или иную дистанцию, а для тех, кто не слышит, установлен специальный монитор, где сурдопереводчик доносит мысли тем, у кого проблемы со слухом.