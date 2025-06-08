Динамичный и суперэмоциональный - фестиваль "Вытокі" подарил незабываемые впечатления

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" - яркое событие в жизни Беларуси. В нынешнем году мероприятие с 5 по 7 июня принимал город Поставы в Витебской области, который на три дня погрузился в атмосферу спортивного праздника.

Валентина Дынич, соорганизатор спортивно-культурного фестиваля "Вытокі-2025":

"Этот проект как раз настроен найти тех единомышленников, которые позволят нам и помогут нам рассказать об этих городах".

В первый день все увидели многое. Вечером под открытым небом посмотрели мотивационный фильм. Но главное - кое-что заметное создали своими руками. "Вытокі" невозможно представить без художественного интерактива. Спустя годы юные жители района будут вспоминать, что приложили и свою руку к оформлению новой площадки многофункционального комплекса с оригинальным орнаментом.

Лилия Лукашенко, директор художественной галереи "АртХаос":

"Получился мастер-класс. Ребята поняли, как с кисточкой работать, как она ложится. И мы хотим, чтобы ребята этот проект закончили уже сами".

На следующий день состоялось открытие культурно-спортивного фестиваля с торжественной церемонией и салютом. И, конечно же, организаторы подготовили подарок городу - первоклассный скейт-роллер-парк с воркаут-площадкой. Состоялось и яркое шоу.

Виктор Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be3cfb5c-e9df-469e-8336-21ff689de255/conversions/c0cebe36-1a4b-4485-88ba-98e86779bb38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be3cfb5c-e9df-469e-8336-21ff689de255/conversions/c0cebe36-1a4b-4485-88ba-98e86779bb38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be3cfb5c-e9df-469e-8336-21ff689de255/conversions/c0cebe36-1a4b-4485-88ba-98e86779bb38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be3cfb5c-e9df-469e-8336-21ff689de255/conversions/c0cebe36-1a4b-4485-88ba-98e86779bb38-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси:

"Любой проект, когда начинаешь, хочется, чтобы он был масштабный, чтобы люди его полюбили, чтобы он был популярным. Поэтому, конечно, что-то мы ждали такое. Но что он приобретет такую форму всенародной любви, извините за нескромность, и что понравится людям, то действительно, может быть, такого и не ожидали. Но мы рады, что так получилось".

"Вытокі" - это возможность познакомиться со спортивным потенциалом и порассуждать, где стоит, к примеру, добавить. А для юных участников - фантастическая возможность прикоснуться к легендам Беларуси и России. До нас доехал олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей.

Тарас Хтей, олимпийский чемпион - 2012 по волейболу (Россия):

"Уникальный фестиваль, это прекрасное событие. И мы сегодня проводили мастер-класс, делились опытом с молодыми спортсменами. Надеюсь, с будущими чемпионами".

Совместное заседание комиссий спортсменов НОК Беларуси и ОКР - важный момент диалога, во время которого еще раз было подчеркнуто: вместе мы преодолеем этот непростой период. Но главное - мы вкладываем в следующих героев.

Девочка Ульяна в Минске занимается гимнастикой. И фестиваль стал для нее возможностью не только попробовать себя в разных видах спорта, но и навестить бабушку, которая живет в Поставах. Ульяна все препятствия проходила старательно, ведь подарки положены тем, кто прошел их все.

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Ульяна, участница олимпийского квеста:

"Я семь прошла. Понравился баскетбол, потому что я с первого раза попала в корзину".

Когда говорим о культурно-спортивном фестивале "Вытокі", то подразумеваем детские мечты. Это уникальный форум, который становится основой для осознанного выбора. И пусть мальчишка или девчонка не станет олимпийским чемпионом, но школа спорта подарит им массу ценных человеческих качеств.

Дмитрий Басков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b208d90-bff9-4463-831f-4b0330028bc0/conversions/317346f7-9d5c-4325-853f-02ab8b5dfb70-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b208d90-bff9-4463-831f-4b0330028bc0/conversions/317346f7-9d5c-4325-853f-02ab8b5dfb70-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b208d90-bff9-4463-831f-4b0330028bc0/conversions/317346f7-9d5c-4325-853f-02ab8b5dfb70-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b208d90-bff9-4463-831f-4b0330028bc0/conversions/317346f7-9d5c-4325-853f-02ab8b5dfb70-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Конечно же, для нашего общества это замечательное, яркое событие, потому что оно объединяет разные поколения, разные возрасты под одними общими ценностями. Это здоровый образ жизни, культурное воспитание и, конечно же, институт семьи".

Олимпийский квест для детей открывали красиво с участием единственного в мировой истории двукратного олимпийского чемпиона в прыжках на батуте Ивана Литвиновича, а также олимпийских призеров Виолетты Бордиловской и Максима Недосекова.

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" за годы проведения стал настоящим социальным, общественным, культурным мероприятием, но это большое явление в жизни белорусов, поскольку именно здесь, особенно в рамках олимпийского квеста, многие дети обрели свою мечту. И это самое главное.

Кульминация дня - концерт звезд белорусской эстрады.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

"Вот здесь наши вытокі. Тут живут наши люди. В основном нагрузка на них - на нашу чистоту, искренность и порядочность".