Динара Смольская прокомментировала победу на Кубке сильнейших спортсменов

В Раубичах стартовал главный турнир зимнего сезона - Кубок сильнейших спортсменов. Лучшие стреляющие лыжники из Беларуси и России, среди которых победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, вышли на старт.

Всего в гонке участие примут более 80 биатлонистов. Уже стали известны итоги женского спринта.

Наталья Шевченко стала первой, Динара Смольская второй, а Анастасия Шевченко пришла к финишу третьей.

Пока Динара давала интервью другому телеканалу, журналисты "Первого информационного" посмотрели финиш и церемонию награждения. Кстати, очки, которые завоевывают спортсмены на Кубке сильнейших спортсменов, идут в общий зачет Кубка Содружества. Там Динара Смольская стоит на третьей позиции, а Анна Сола немножко ниже. Возглавляет общий зачет Кубка Содружества Виктория Сливко.

Динара Смольская, серебряный призер спринтерской гонки Кубка сильнейших спортсменов по биатлону:

"Эмоции, наверное, еще придут, но я очень довольна результатом. Сегодня, когда проснулась, почувствовала хорошее заряженное состояние и пообещала, что выиграю медаль и буду просто наслаждаться этим. Не буду корить себя за то, если не выиграю, а буду радоваться, что удалось сегодня хорошо выступить. Сейчас я хочу просто наслаждаться проделанной работой, а эмоции потом уже разберу".

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В скором времени будет дан старт и мужской спринтерской гонке. На вопрос, пойдет ли Динара поддерживать своего мужа Антона Смольского, биатлонистка ответила: "На трассу, скорее всего, не пойду, потому что я замерзла, а после гонки нужно хорошее восстановление. К тому же у меня еще и сын находится здесь, поэтому большую часть времени посвящу ему и своему восстановлению. Наверное, буду болеть у экрана телевизора".