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Динара Смольская выиграла серебро в спринте на Кубке сильнейших спортсменов
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Биатлонистка из Беларуси Динара Смольская стала призером в спринте на Кубке сильнейших спортсменов в "Раубичах", сообщила БЕЛТА.
Участие в спринтерской гонке на 7,5 км приняли 29 биатлонисток, Смольская убежала на дистанцию под пятым номером. На обоих огневых рубежах Динара обошлась без промахов, результат лидера нашей команды на финише составил 20 мин. 06,3 сек. Улучшить время белоруски сумела только Наталия Шевченко - после второй стрельбы Смольская выигрывала у соперницы семь секунд, но заключительный круг россиянка прошла быстрее и в итоге опередила Динару на шесть секунд.