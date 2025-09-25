Дмитрий Солей трижды был в шаге от медали на ЧМ по параплаванию

Белорус Дмитрий Солей завоевал всего одну медаль на чемпионате мира по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями, информирует БЕЛТА.

На проходящем в Сингапуре планетарном форуме Солей был представлен в четырех видах программы и завоевал одну награду - серебро на дистанции 100 м баттерфляем в классе S12 (среди атлетов с нарушениями зрения). В трех других дисциплинах Дмитрий останавливался в шаге от тройки: на стометровке на спине до бронзы не хватило полсекунды, на полтиннике вольным стилем - 0,31 сек., а на дистанции вдвое длиннее - 0,21 сек. 35-летний спортсмен является паралимпийским чемпионом Пекина-2008 и чемпионом мира 2010 года.

За два дня до окончания главного старта сезона в активе белорусских пловцов три медали (0-2-1). Второе место на стометровке на спине занял Максим Вашкевич (S12), а Анастасия Зудилова финишировала третьей на дистанции 100 м брассом (SB13). В шестерку лучших на сотнях кролем и баттерфляем входил Егор Щелканов (S9). 26 сентября белорус выступит на дистанции 100 м на спине, на которой год назад одержал победу на Паралимпийских играх в Париже.