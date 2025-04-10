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Егор Рябцев завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по фехтованию
Белорусский рапирист Егор Рябцев получил бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по фехтованию 2025 года, который проходит в китайском Уси, информирует БЕЛТА.
Спортсмен из Беларуси стал призером планетарного форума в фехтовании на рапирах среди юниоров не старше 20 лет. На предварительном этапе Егор одержал пять побед в шести поединках, на старте раунда на выбывание одолел украинцев Артема Коржового-Лернера и Ярослава Муругина, далее Рябцев прошел француза Антуана Спишиже и Рафаэля Тана из Сингапура. В четвертьфинале белорус победил Радмира Семенеева из Узбекистана, но в полуфинале уступил россиянину Александру Керику и завоевал бронзу, поскольку поединки за третье место на турнире не проводятся.
Эта медаль стала для белорусской команды первой на чемпионате мира в Китае. Всего участие в соревнованиях рапиристов у парней до 20 лет приняли 160 спортсменов. 11 апреля в Уси определятся победители и призеры в фехтовании на рапирах среди юношей и девушек до 17 лет, в субботу состоятся командные состязания. Программу планетарного форума завершат шпажисты, которые будут выявлять лучших с 13 по 15 апреля.