Егор Рябцев завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по фехтованию

Белорусский рапирист Егор Рябцев получил бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по фехтованию 2025 года, который проходит в китайском Уси, информирует БЕЛТА.

Спортсмен из Беларуси стал призером планетарного форума в фехтовании на рапирах среди юниоров не старше 20 лет. На предварительном этапе Егор одержал пять побед в шести поединках, на старте раунда на выбывание одолел украинцев Артема Коржового-Лернера и Ярослава Муругина, далее Рябцев прошел француза Антуана Спишиже и Рафаэля Тана из Сингапура. В четвертьфинале белорус победил Радмира Семенеева из Узбекистана, но в полуфинале уступил россиянину Александру Керику и завоевал бронзу, поскольку поединки за третье место на турнире не проводятся.