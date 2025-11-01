3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Федор Потороча стал обладателем специальной премии "Лиги Храбрых"
Нашумевший проект Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы "Лига Храбрых" вновь собирает аншлаг под сводами минского Дворца борьбы имени Александра Медведя - лучшего атлета вольного стиля ХХ века.
В борьбе за полуфинал международного турнира в формате шоу в противостоянии между Минской и Брестской областями стал известен обладатель заветной путевки - это команда Минской области.
Ребята, которые участвуют в "Лиге Храбрых", являются наследниками больших, удивительных белорусских спортивных традиций.
Федор Потороча, обладатель специальной премии "Лиги Храбрых":
"Для начала хочу выиграть чемпионат Европы, потом - мира, выиграть взрослый чемпионат мира. Дальше хочу выиграть Олимпиаду, а затем побить рекорд Александра Медведя".
Мирза Абдуллабеков, генеральный секретарь Белорусской федерации борьбы:
"Лига Храбрых" приобрела системный характер. Ребята и родители уже привыкли к проекту, болельщики тоже. Трибуны постоянно полны - практически на каждом этапе аншлаг, несмотря на то что не все команды из регионов могут приехать поддержать".
"Лига Храбрых" - образцовый для ребят и юношей спортивный турнир. Впереди полуфинал. Финал пройдет в феврале на одной из самых больших площадок Минска.