Федор Потороча стал обладателем специальной премии "Лиги Храбрых"

Нашумевший проект Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы "Лига Храбрых" вновь собирает аншлаг под сводами минского Дворца борьбы имени Александра Медведя - лучшего атлета вольного стиля ХХ века.

В борьбе за полуфинал международного турнира в формате шоу в противостоянии между Минской и Брестской областями стал известен обладатель заветной путевки - это команда Минской области.

Ребята, которые участвуют в "Лиге Храбрых", являются наследниками больших, удивительных белорусских спортивных традиций.

Участники "Лиги Храбрых" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bd716b1-7958-465f-9d87-cefef99981d7/conversions/1a58f4e0-a10f-429c-8d81-5cc4b6f95042-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bd716b1-7958-465f-9d87-cefef99981d7/conversions/1a58f4e0-a10f-429c-8d81-5cc4b6f95042-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bd716b1-7958-465f-9d87-cefef99981d7/conversions/1a58f4e0-a10f-429c-8d81-5cc4b6f95042-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bd716b1-7958-465f-9d87-cefef99981d7/conversions/1a58f4e0-a10f-429c-8d81-5cc4b6f95042-xl-___webp_1920.webp 1920w

Федор Потороча, обладатель специальной премии "Лиги Храбрых":

"Для начала хочу выиграть чемпионат Европы, потом - мира, выиграть взрослый чемпионат мира. Дальше хочу выиграть Олимпиаду, а затем побить рекорд Александра Медведя".

Мирза Абдуллабеков, генеральный секретарь Белорусской федерации борьбы:

"Лига Храбрых" приобрела системный характер. Ребята и родители уже привыкли к проекту, болельщики тоже. Трибуны постоянно полны - практически на каждом этапе аншлаг, несмотря на то что не все команды из регионов могут приехать поддержать".