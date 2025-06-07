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Фестиваль "Вытокі" 7 июня стал столицей детского спорта в городе Поставы
Все грандиозные свершения начинаются с малого. Иногда с робкой мечты, упавшей на благодатную почву поддержки и понимания.
Масштабный культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" сегодня стал столицей детского спорта в городе Поставы Витебской области. Место чистых озер и неповторимой природы - один из поводов приехать сюда туристам. А олимпийский квест, который стартовал сегодня в рамках "Вытокаў" после полудня, раскрыл потенциал талантливых белорусских мальчишек и девчонок.
Когда говорим о культурно-спортивном фестивале "Вытокі", то подразумеваем детские мечты. Уникальный форум, который становится основой для осознанного выбора. Пусть ты не станешь в будущем олимпийским чемпионом, но школа спорта тебе подарит массу ценных человеческих качеств.
Олимпийский квест для детей открывали красиво. С участием единственного в мировой истории двукратного олимпийского чемпиона в прыжках на батуте Ивана Литвиновича, а также олимпийских призеров Виолетты Бордиловской и Максима Недосекова.
Кульминация дня - концерт звезд белорусской эстрады, который подчеркнул, что "Вытокі" выходят далеко за рамки спорта высших достижений. "Вытокі" - это про нас с вами и про нашу родную страну.